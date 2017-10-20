台湾债市：指标五年券殖利率盘初开低走高，因美国参议院通过明年预算案

路透台北10月20日 - 台湾指标五年公债106/10期殖利率周五盘初开低走高。交易员指出，开盘先反映昨晚美债偏多走势，但随着美国参议院通过2018年预算蓝图消息出炉，即随亚洲盘美债殖利率走高。

他们表示，美国税改方案若是通过不利债市，不过预料殖利率弹幅有限。美国总统特朗普有可能在下周决定下任美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席，此前市况料偏向区间整理。

〞美债变弱了一点，刚刚税改相关新闻一出来就往上弹，台债也跟着变动。〞一位银行交易员说。

另一证券商交易员则称，美国指标10年期公债殖利率近日呈现区间盘整走势，看不出明确方向，可能要等到新任FED主席出炉才会表态。

美国参议院周四投票批准2018财年预算案，这将为共和党在不需要民主党支持的情况下推进减税措施铺平道路。

本地时间10:10，五年券106/10殖利率弹0.55基点至0.7215%，成交28.5亿台币；10年券增额券106/9R发行前交易殖利率报1.0358%，成交2.5亿台币；至于台股加权指数则跌0.07%。

交易员预估，10年公债106/9R期发行前交易殖利率交投区间料在1.02-1.04%；五年券106/10期殖利率区间料在0.70-0.73%。

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