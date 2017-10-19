台湾债市：指标五年券殖利率盘初弹升，因美债偏空且10年增额券将登场

路透台北10月19日 - 台湾指标五年公债106/10期殖利率周四弹升。交易员指出，因昨晚美债殖利率上扬，且明日10年增额券106/9R将开始发行前交易，令市场气氛保守偏空。

他们表示，近期美债受美联储官员讲话更偏鹰派影响，殖利率又从区间低位弹升，台债盘初先反映前晚国际盘走势。不过台湾货币宽松环境不变，银行基于去化资金仍有买券需求，殖利率上扬幅度有限。

〞跟着美债走，但银行需求还是大，会慢慢吸纳筹码。〞一位证券商交易员说。

另一证券商交易员则称，明日10年增额券106/9R要开始发行前交易，一般预料殖利率将较现券略开高，这也让买盘不急着承接106/10。但若是弹至0.74-0.75%，应该会有明显支撑。

本地时间10:17，五年券106/10殖利率弹1.13基点至0.7158%，成交16.5亿台币；10年券106/9尚未成交；至于台股加权指数则涨0.63%。

交易员预估，10年公债106/9期殖利率交投区间料在1.02-1.04%；五年券106/10期殖利率区间料在0.71-0.725%。

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