台湾债市：指标五年券殖利率盘初微扬，交投清淡观望美国非农就业数据

路透台北10月6日 - 台湾指标五年公债106/10期发行前交易殖利率周五盘初微升；交易员指出，目前台债仍唯美债是问，美国指标10年公债殖利率上日小幅收高，带动盘初106/10殖利率跟进微扬，但美国非农就业报告即将公布，且连续假期在即，致交投清淡观望气氛偏浓。

他们表示，五年新券106/10将于下周五(13日)标售，上日空单仍维持在50亿台币，量能尚属温和，而该券目前利率水准距离波段低位0.70%整数关卡不远，预估市场抢标意愿并不高，并留意美债后市将牵动五年新券标售结果。

〞要放连假了，多空意愿都不高。〞一大型民营银行交易员说。

另位大型证券交易员也称，受到连续假期因素干扰，交易意愿更显低迷，且美债殖利率仍在高档，使台债偏空压力不能完全释放，暂维持量缩狭幅整理格局，并紧随美债走势。

本地时间10:43，五年券106/10发行前交易殖利率升0.37基点至0.7320%，成交16亿台币；10年券106/9殖利率跌0.09基点至1.0251%，成交0.5亿台币；至于台股加权指数则涨0.12%。

台湾金融市场下周一及周二因国庆假期休市两天。交易员预估，今日10年公债106/9期殖利率交投区间料在1.02-1.03%；五年券106/10期发行前交易殖利率区间料在0.73-0.74%。

周五美国将公布9月非农就业报告；根据路透调查，华尔街分析师预计美国9月非农就业岗位仅增加9万，低于8月的15.6万。

美国公债收益率周四上涨，受助于美国股市持续走高，以及美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员对经济发表乐观言论，支持12月再升息一次观点。指标10年期公债收益率收报2.349%，高于周三尾盘的2.332%。

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