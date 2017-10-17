台湾债市：指标五年券殖利率盘初游走平盘附近，缺乏方向指引

路透台北10月17日 - 台湾指标五年公债106/10期发行前交易殖利率周二早盘在平盘附近游走，缺乏方向。交易员指出，国际消息面较淡无法指引债市方向，交投意兴阑珊。

他们表示，五年公债标售结果略优于预期，不过也仅只于此，目前各方将台债视为养券好去处，并未有积极进场持券的意愿。

〞台债变成养券盘了，只求(殖利率)不大弹就好，〞一位大型证券商交易员说。

他们表示，本周五还有新一期10年券106/9R券将进行首日发行前交易，预料可能取代目前的五年公债106/10期成为新一期的主流券。在此之前，只要美债预期没有太大幅度的波动，台债行情预料仍是低量整理。

〞最近就是没波动，没行情，也没题材。〞另一位大型证券商交易员说。

美国公债收益率周一上涨，此前报导称，美国总统特朗普青睐斯坦福大学教授泰勒(John Taylor)出任下一任美联储主席，且美联储主席叶伦周末称美国经济维持强势。指标10年期公债收益率报2.300%。

此外叶伦也在周日表示，尽管通胀受抑，鉴于美国经济维持强势及劳动市场力道，联储需要持续缓步升息。

本地时间10:01，五年券106/10发行前交易殖利率涨0.15基点至0.7100%，成交9.5亿台币；10年券106/9殖利率持平至1.0163%，成交0.5亿台币；至于台股加权指数则跌0.27%。

交易员预估，10年公债106/9期殖利率交投区间料在1.01-1.03%；五年券106/10期发行前交易殖利率区间料在0.70-0.71%。

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--美国利率：联储主席叶伦称正密切关注通胀，将持续缓步升息(完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)