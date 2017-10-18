台湾债市：指标五年券殖利率盘初稳中趋跌，筹码集中有利做多

路透台北10月18日 - 台湾指标五年公债106/10期殖利率周三稳中趋跌。交易员指出，今日106/10交割，由于筹码相对集中，短多试图将殖利率向下带，但0.70%关卡压力大，短暂跌破后又上弹。

他们表示，市场仍高度预期美联储将在12月升息，美债目前走的是中性偏空的升息行情，台债纵有资金宽松、筹码集中优势，也很难独自走多，因此还是看在狭幅区间内盘整。

〞短券对利率反映较不敏感，钱又多，五年券筹码自然稳定。〞一位证券商交易员说。

另一证券商交易员认为，美国虽然年底将升息，但一般预料台湾的货币政策仍持平，利率难弹到哪。对于做现货买卖断的操作而言，还是以偏多操作比较安全。

本地时间10:28，五年券106/10殖利率跌0.1基点至0.7017%，成交36亿台币；10年券106/9殖利率跌0.12基点报1.0138%，成交1.0亿台币；至于台股加权指数则跌0.03%。

交易员预估，10年公债106/9期殖利率交投区间料在1.01-1.02%；五年券106/10期殖利率区间料在0.70-0.71%。

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