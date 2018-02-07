台湾债市：指标10年债殖利率微幅收高，因股市反弹令恐慌情绪降温

* 股市止跌回稳，恐慌情绪降温令殖利率收高 * 证券商春节前交易需求低，成交明显萎缩 * 107/2殖利率明日主要区间料在1.01-1.05% 路透台北2月7日 - 台湾10年公债107/2期发行前交易殖利率周三微幅收高，成交量较上日明显萎缩。交易员表示，随着股市跌深反弹、恐慌情绪降温，债市殖利率也回稳，但因逐渐接近农历春节封关日，多数券商退场观望，令市况相当清淡。 他们指出，为配合债券交割与后台作业，多数券商的最后交易日不是在周四就是周五，此时已不会再大部位进出；银行业虽然没有这问题，但少了证券商参与也难唱独脚戏，预料接下来市场的气氛都会偏向冷清。 〞我们交易只做到明天，债市已经有过年气氛了。〞一位大型证券商交易员说。 另一银行业交易员则称，多数证券商只会交易到这周五，市场交投可以想见会愈来愈清淡。除非美债在这两天又出现剧烈波动，否则台债应该会以低量、区间整理的走势度过年前最后几个交易日。 对于后市展望，前述大型证券商交易员指出，由于美债波动幅度加大，台债纵有资金多、筹码少的优势，但行情也会偏向温吞。目前只要殖利率出现回档，冷券市场就会出现寿险业的卖压，虽然银行多接走了筹码，但也因为不追低，让交易商更难操作。 另一大型证券商交易员认为，虽然美股昨晚反弹，但在高点出现长黑，通常是做头反转的危险讯号。在避险需求带动下，预料短期债市殖利率没有立即弹升的危险，但仍应持续关注通膨疑虑何时再度升温。 美国公债价格周二上涨，因股市走势反复，促使部分投资者买入较低风险公债，但在长达一周的跌势将公债收益率推升至四年高位后，投资者仍心有余悸。 交易员预估，明日五年期107/1公债殖利率主要区间料在0.65-0.69%；10年券107/2期殖利率则料在1.01-1.05%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 10 107/2 +0.20 1.0250 1.0223-1.0323 19.0 年 期别 收盘价 期 30 106/11 没有成交 20 106/8 没有成交 10 107/2 1.0250% 5 107/1 没有成交 2 106/7 没有成交 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选(完) (记者 董永年; 审校 张喜良)