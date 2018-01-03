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台湾债市：指标10年债殖利率微收扬，买盘进场收敛升幅后续紧盯美债后市
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#亚洲
January 3, 2018 / 7:23 AM / a day ago

台湾债市：指标10年债殖利率微收扬，买盘进场收敛升幅后续紧盯美债后市

2 分钟阅读

    * 指标10年公债殖利率反弹收升
    * 主反应美债殖利率弹升的利空
    * 106/9期明日殖利率主要区间料在0.91-0.94%

    路透台北1月3日 - 台湾指标10年公债106/9期殖利率周三反弹收升。交易
员表示，由于美国指标10年公债殖利率周二收高，及台股今日强势上涨，此皆带动106/9殖
利率一度走高升破0.93%，惟盘中略见买盘进场收敛升幅，后续关注美债后市释出指引。

    他们并称，相较于106/9殖利率上日收跌逾3个基点创逾一年新低，该券弹幅仍算轻微，
尚未浇息多方交投意愿，目前台债维持偏多整理格局不变，只是暂时反应美债殖利率收高的
利空，关注国际债市进一步走势。

    〞再来就是看美债了。〞一位大型证券交易员说。 
   
    另位大型银行交易员则称，第一季台债受惠于公债筹码偏少的利多，对美债利空反应料
影响有限，使得今日台债殖利率弹幅有限，“殖利率一弹上来就有买盘进场，加上获利调节
卖压也小。”
    
    至于五年新券107/1将于下周二(9日)标售；交易员认为，107/1空单量上
日微增至12亿台币，相较于250亿台币标售量仍旧明显偏少，目前初估得标利率在0.63-0.67
%，该券发行前交易区间则在0.6238-0.6799%。
    
    交易员预估，明日10年公债106/9期主要交易区间料在0.91-0.94%；五年券107/1A0710
1=TWO发行前交易区间料在0.62-0.65%。 
   
    美国公债收益率周二攀升，因美股上扬，且跟随欧债收益率涨势，之前欧洲央行官员表
示，欧洲央行可能在今年稍后结束大规模购债计划。指标10年期公债收益率周二收高至2.46
50%，上日则收在2.4110%。
    
    此外，台湾股市周三连五日收升，续创逾一个月新高。分析师表示，受美国科技类股大
涨及外资持续汇入带动，使指数进一步攻高，终场攻克10,800点大关，成交量缓步扩增，有
利后市走势。
    
        收盘价                     涨跌幅     报价(%)         区间(%)    成交值
  年期    期别                     (基点)                              (亿台币)
     5   107/1         +1.11     0.6366%  0.6335-0.6410%      20.0
    10   106/9                      +0.96     0.9249%  0.9216-0.9340%      59.0
 年     期别                          报价(%
 期                                  )
  30    106/11                      没有成交
  20     106/8                      没有成交
  10     106/9                       0.9249%
   5     107/1                       0.6366%
   2     106/7                      没有成交
    浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选
    浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (完)       

 (记者 詹静宜； 审校 林高丽)

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