台湾债市：指标10年债殖利率微收扬，买盘进场收敛升幅后续紧盯美债后市

* 指标10年公债殖利率反弹收升 * 主反应美债殖利率弹升的利空 * 106/9期明日殖利率主要区间料在0.91-0.94% 路透台北1月3日 - 台湾指标10年公债106/9期殖利率周三反弹收升。交易 员表示，由于美国指标10年公债殖利率周二收高，及台股今日强势上涨，此皆带动106/9殖 利率一度走高升破0.93%，惟盘中略见买盘进场收敛升幅，后续关注美债后市释出指引。 他们并称，相较于106/9殖利率上日收跌逾3个基点创逾一年新低，该券弹幅仍算轻微， 尚未浇息多方交投意愿，目前台债维持偏多整理格局不变，只是暂时反应美债殖利率收高的 利空，关注国际债市进一步走势。 〞再来就是看美债了。〞一位大型证券交易员说。 另位大型银行交易员则称，第一季台债受惠于公债筹码偏少的利多，对美债利空反应料 影响有限，使得今日台债殖利率弹幅有限，“殖利率一弹上来就有买盘进场，加上获利调节 卖压也小。” 至于五年新券107/1将于下周二(9日)标售；交易员认为，107/1空单量上 日微增至12亿台币，相较于250亿台币标售量仍旧明显偏少，目前初估得标利率在0.63-0.67 %，该券发行前交易区间则在0.6238-0.6799%。 交易员预估，明日10年公债106/9期主要交易区间料在0.91-0.94%；五年券107/1A0710 1=TWO发行前交易区间料在0.62-0.65%。 美国公债收益率周二攀升，因美股上扬，且跟随欧债收益率涨势，之前欧洲央行官员表 示，欧洲央行可能在今年稍后结束大规模购债计划。指标10年期公债收益率周二收高至2.46 50%，上日则收在2.4110%。 此外，台湾股市周三连五日收升，续创逾一个月新高。分析师表示，受美国科技类股大 涨及外资持续汇入带动，使指数进一步攻高，终场攻克10,800点大关，成交量缓步扩增，有 利后市走势。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 107/1 +1.11 0.6366% 0.6335-0.6410% 20.0 10 106/9 +0.96 0.9249% 0.9216-0.9340% 59.0 年 期别 报价(% 期 ) 30 106/11 没有成交 20 106/8 没有成交 10 106/9 0.9249% 5 107/1 0.6366% 2 106/7 没有成交 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (完) (记者 詹静宜； 审校 林高丽)