台湾债市：指标10年债殖利率收创两周高位，标债结果不如预期

* 10年公债殖利率创两周高位，因标债不如预期 * 美债空头气氛浓厚，观望30年券殖利率是否续弹 * 107/2殖利率明日主要区间料在1.05-1.09% 路透台北2月5日 - 台湾10年公债107/2期发行前交易殖利率周一明显弹升，创两周高位。交 易员表示，因上周五美国指标10年期公债殖利率升至四年高位，令中午的107/2标售结果较预期为 差，殖利率因而弹升。 他们指出，原本市场有人预期，因上周公布的第四季央行理监事会议纪录态度偏鸽，今年升息的机率应该 不高，再加上此前银行持续在冷券市场买进，107/2得标利率基本上不会高于1.04-1.05%的一年期定存利率水 准，但显然这样的预期是错误的。 〞大家没想到会标成这样，看来买盘往后退了。〞一位大型证券交易员说。 另一银行交易员则称，上周四公布的央行会议记录显示，曾有理事提及是否有降息可能，这相当鸽派的论 调，让人以为投资盘的积极气氛会延续到标债，没想到最终的结果会是如此。 他表示，上周美国指标30年期公债殖利率突破3.0%之后，国际债市的气氛更形偏空，这或许 是让今日投资买盘不愿写低标单的原因。接下来仍要继续观察他们在冷券买盘的力道是否缩手，此外，也要看 107/2空单回补的状况如何。 大型证券交易员认为，从今日得标比重观察，银行业的得标比重仍有61.80%，这表示他们不是不想要筹码 ，只是态度不似上周那般积极。在107/2标售后，台债短线观察指标重新回到美债，由于离农历春节封关仅剩 五个交易日，预料交易将转为清淡。 台湾央行周一表示，财政部委托标售的10年公债107/2期得标利率在1.069%。该结果高于路透调查预估的1 .02-1.05%，较上次标售的10年期得标利率0.981%走高0.088个百分点。 台湾央行周四公布去年第四季底理监事会议纪录，多位理事均表示台湾与各国经济金融物价情势不同，无 需跟进升息，因此理事均赞成维持政策利率不变。 美国指标10年期公债收益率上周五升至四年高位，因美国就业报告强劲，引发对美联储(FED)可能加快升 息以抑制通胀的担忧，加剧了债市的卖压。 10年新债107/2周一收报1.0705%至两周高位，前高为1月22日的1.0925%。交易员预估，明日五年期107/1 公债殖利率主要区间料在0.68-0.73%；10年券107/2期发行前交易殖利率则料在1.05-1.09%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 10 107/2 +3.67 1.0705% 1.0500-1.0800% 37.0 年 期别 收盘价 期 30 106/11 没有成交 20 106/8 没有成交 10 107/2 1.0705% 5 107/1 没有成交 2 106/7 没有成交 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选(完) (记者 董永年; 审校 乔艳红)