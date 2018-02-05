FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
#比特币
#美俄关系
#路透调查
#半岛局势
#狗年展望
#图片精选
#亚洲
February 5, 2018 / 7:21 AM / a day ago

台湾债市：指标10年债殖利率收创两周高位，标债结果不如预期

2 分钟阅读

    * 10年公债殖利率创两周高位，因标债不如预期
    * 美债空头气氛浓厚，观望30年券殖利率是否续弹
    * 107/2殖利率明日主要区间料在1.05-1.09%

    路透台北2月5日 - 台湾10年公债107/2期发行前交易殖利率周一明显弹升，创两周高位。交
易员表示，因上周五美国指标10年期公债殖利率升至四年高位，令中午的107/2标售结果较预期为
差，殖利率因而弹升。
    
    他们指出，原本市场有人预期，因上周公布的第四季央行理监事会议纪录态度偏鸽，今年升息的机率应该
不高，再加上此前银行持续在冷券市场买进，107/2得标利率基本上不会高于1.04-1.05%的一年期定存利率水
准，但显然这样的预期是错误的。
    
    〞大家没想到会标成这样，看来买盘往后退了。〞一位大型证券交易员说。
    
    另一银行交易员则称，上周四公布的央行会议记录显示，曾有理事提及是否有降息可能，这相当鸽派的论
调，让人以为投资盘的积极气氛会延续到标债，没想到最终的结果会是如此。

    他表示，上周美国指标30年期公债殖利率突破3.0%之后，国际债市的气氛更形偏空，这或许
是让今日投资买盘不愿写低标单的原因。接下来仍要继续观察他们在冷券买盘的力道是否缩手，此外，也要看
107/2空单回补的状况如何。
    
    大型证券交易员认为，从今日得标比重观察，银行业的得标比重仍有61.80%，这表示他们不是不想要筹码
，只是态度不似上周那般积极。在107/2标售后，台债短线观察指标重新回到美债，由于离农历春节封关仅剩
五个交易日，预料交易将转为清淡。  
    
    台湾央行周一表示，财政部委托标售的10年公债107/2期得标利率在1.069%。该结果高于路透调查预估的1
.02-1.05%，较上次标售的10年期得标利率0.981%走高0.088个百分点。   
    
    台湾央行周四公布去年第四季底理监事会议纪录，多位理事均表示台湾与各国经济金融物价情势不同，无
需跟进升息，因此理事均赞成维持政策利率不变。
    
    美国指标10年期公债收益率上周五升至四年高位，因美国就业报告强劲，引发对美联储(FED)可能加快升
息以抑制通胀的担忧，加剧了债市的卖压。      
    
    10年新债107/2周一收报1.0705%至两周高位，前高为1月22日的1.0925%。交易员预估，明日五年期107/1
公债殖利率主要区间料在0.68-0.73%；10年券107/2期发行前交易殖利率则料在1.05-1.09%。      

      收盘价                     涨跌幅     报价(%)          区间(%)     成交值
  年    期别                     (基点)                                (亿台币)
  期                                                                  
  10   107/2                      +3.67     1.0705%   1.0500-1.0800%       37.0
 
  年      期别                        收盘价
  期                           
  30    106/11                      没有成交
  20     106/8                      没有成交
  10     107/2                       1.0705%
   5     107/1                      没有成交
   2     106/7                      没有成交
    浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选
    浏览《台湾重要政经日程》，请点选(完)

 (记者 董永年; 审校 乔艳红)
我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below