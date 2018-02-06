台湾债市：指标10年债殖利率收创四周新低，股市暴跌令避险需求升温

* 台股随美股暴跌，107/2殖利率创10年券四周低位 * 短线获利随之调节，后续将视恐慌情绪如何变化 * 107/2殖利率明日主要区间料在0.99-1.04% 路透台北2月6日 - 台湾10年公债107/2期发行前交易殖利率周二明显收低，创10年券四周新低。交易员表示，因台股跟随美股暴跌近5%，引发投资人对公债的避险需求升温；不过短多也趁机获利了结，令终场殖利率脱离日低。 他们指出，市场关注重点已从通膨升温转向股市的修正何时止稳，债市情绪也从偏空转向中性。由于美国指标10年期公债殖利率在技术面出现一根大黑棒，波段高点似已出现，短线台债可望随美债在区间内波动。 〞通膨对债市的打击先停住了，接下来要看股市何时止稳。〞一位大型证券商交易员说。 另一大型银行交易员则称，台债这两天波动加剧，昨日因107/2标售不佳的偏空气氛，一夕间又随美债转为乐观。得标107/2的银行业者眼见短线有利可图，也趁势获利了结，使得殖利率在短暂触及1.010%后即转为反弹。 他认为，107/2殖利率会不会跌破1.00%，要看短线市场的恐慌情绪会高到什么程度，倘若股市跌势持续，短暂跌破也不无可能。 但一票券商交易员指出，涨多的股市出现修正，支撑债市殖利率不致过度弹升，但毕竟低利率环境已经改变，债市也不可能回复多头格局，后续该怎么走，仍需继续观察。 美国公债收益率周一从四年高位回落，此前股市被急速抛售，引发对低风险公债的买需。指标10年期公债收益率在隔夜交易时段上升至2014年1月来最高的2.885%，后回落至最低2.707%，因股市抛售加速。 10年新债107/2发行前交易殖利率周二收报1.0230%至四周低位，10年券前低为1月9日的1.0190%；盘中该券殖利率低见1.0100%，亦创下四周低位，前低为1月9日的0.9840%。今日台股收盘暴跌4.95%，报10,404点。 交易员预估，明日五年期107/1公债殖利率主要区间料在0.64-0.67%；10年券107/2期发行前交易殖利率则料在0.99-1.04%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 107/1 -2.76 0.6544 0.6544-0.6655 9.0 10 107/2 -4.75 1.0230 1.0100-1.0450 142.0 年 期别 收盘价 期 30 106/11 没有成交 20 106/8 没有成交 10 107/2 1.0230% 5 107/1 0.6544% 2 106/7 没有成交 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选(完) (记者 董永年; 审校 张喜良)