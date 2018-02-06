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February 6, 2018 / 6:52 AM / 更新于 a day ago

台湾债市：指标10年债殖利率收创四周新低，股市暴跌令避险需求升温

2 分钟阅读

    * 台股随美股暴跌，107/2殖利率创10年券四周低位
    * 短线获利随之调节，后续将视恐慌情绪如何变化
    * 107/2殖利率明日主要区间料在0.99-1.04%

    路透台北2月6日 - 台湾10年公债107/2期发行前交易殖利率周二明显收低，创10年券四周新低。交易员表示，因台股跟随美股暴跌近5%，引发投资人对公债的避险需求升温；不过短多也趁机获利了结，令终场殖利率脱离日低。
    
    他们指出，市场关注重点已从通膨升温转向股市的修正何时止稳，债市情绪也从偏空转向中性。由于美国指标10年期公债殖利率在技术面出现一根大黑棒，波段高点似已出现，短线台债可望随美债在区间内波动。
    
     〞通膨对债市的打击先停住了，接下来要看股市何时止稳。〞一位大型证券商交易员说。
    
    另一大型银行交易员则称，台债这两天波动加剧，昨日因107/2标售不佳的偏空气氛，一夕间又随美债转为乐观。得标107/2的银行业者眼见短线有利可图，也趁势获利了结，使得殖利率在短暂触及1.010%后即转为反弹。
    
    他认为，107/2殖利率会不会跌破1.00%，要看短线市场的恐慌情绪会高到什么程度，倘若股市跌势持续，短暂跌破也不无可能。
    
    但一票券商交易员指出，涨多的股市出现修正，支撑债市殖利率不致过度弹升，但毕竟低利率环境已经改变，债市也不可能回复多头格局，后续该怎么走，仍需继续观察。 
    
    美国公债收益率周一从四年高位回落，此前股市被急速抛售，引发对低风险公债的买需。指标10年期公债收益率在隔夜交易时段上升至2014年1月来最高的2.885%，后回落至最低2.707%，因股市抛售加速。        
    
    10年新债107/2发行前交易殖利率周二收报1.0230%至四周低位，10年券前低为1月9日的1.0190%；盘中该券殖利率低见1.0100%，亦创下四周低位，前低为1月9日的0.9840%。今日台股收盘暴跌4.95%，报10,404点。
    
    交易员预估，明日五年期107/1公债殖利率主要区间料在0.64-0.67%；10年券107/2期发行前交易殖利率则料在0.99-1.04%。      

      收盘价                     涨跌幅     报价(%)          区间(%)     成交值
  年    期别                     (基点)                                (亿台币)
  期                                                                  
   5   107/1                      -2.76      0.6544    0.6544-0.6655        9.0
  10   107/2                      -4.75      1.0230    1.0100-1.0450      142.0
  年      期别                        收盘价
  期                           
  30    106/11                      没有成交
  20     106/8                      没有成交
  10     107/2                       1.0230%
   5     107/1                       0.6544%
   2     106/7                      没有成交
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    浏览《台湾重要政经日程》，请点选(完)

 (记者 董永年; 审校 张喜良)
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