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January 23, 2018 / 7:40 AM / a day ago

台湾债市：指标10年债殖利率收创逾一周新低，买盘力道增强酝酿轧空行情

2 分钟阅读

    * 10年债殖利率收跌创逾一周新低
    * 买盘力道增强酝酿轧空行情
    * 后续留意美债后市及买盘续航力
    * 107/2殖利率明日主要区间料在1.00-1.10%

    路透台北1月23日 - 台湾10年债107/2期发行前交易殖利率周二收跌，创
同年券逾一周新低。交易员表示，由于银行间买盘力道增强，使寿险抛券利空钝化，带动指
标券空单回补上演轧空行情，令五年及10年指标券殖利率同步回档整理，后续仍须留意美债
后市及买盘续航力。
    
    他们并称，随着大型银行充分吸纳寿险抛券卖压，指标券殖利率升压暂获缓解，市场转
趋担心此前空单已达一定量能，恐为轧空题材增添柴火，且近期台币强势上涨也利于短券偏
多，进而提振空单回补的意愿，舒缓台债续空压力，回归区间震荡盘整格局。
    
    〞今天就是轧空，但受国际债市影响，(107/2)殖利率再下也不容易，就在大区间震荡
吧。〞一位大型银行交易员说。
    
    另位官股银行交易员也称，因国内资金偏松，让台债未跟上国际债市偏空的脚步，因此
尽管今日台债指标券升多回档，但107/2殖利率若续跌恐引发卖压，料暂在1.05-1.10%的区
间内盘整，观望美债进一步指引。
    
    一位大型票券交易员认为，10年新券107/2空单周一增至58.5亿台币，上周四才展开发
行前交易，上日空单量即超过标售总额250亿台币的两成，且美债亚洲盘殖利率稍从高档滑
落，皆助长今日的轧空行情，但预料该券殖利率续跌空间有限，探向1.02%料有卖压出笼。
   
    10年新债107/2殖利率今收创发行前交易以来新低，并创同年券逾一周低位，同年券此
前收盘低位为1月15日的1.0393%；指标五年券107/1殖利率也创逾两周新低，
前低为1月8日的0.6770%。
    
    美债收益率周一上涨，此前在美国联邦政府停摆进入第三天之际，美国议员就重开联邦
政府达成协议。美债早盘遭抛售，指标10年债殖利率触及三年半高位。尽管升
至高位，但周一市场的走势相对迟滞。
    
    交易员预估，明日五年期107/1公债殖利率区间料在0.69-0.73%；10年券107/2期发行前
交易殖利率区间则料1.00-1.10%。      
     
      收盘价                     涨跌幅     报价(%)          区间(%)     成交值
  年    期别                     (基点)                                (亿台币)
  期                                                                  
   5   107/1                      -3.64     0.7125%   0.7120-0.7350%       12.0
  10   107/2                      -4.07     1.0518%  *1.0505-1.0815%       76.5
  注*表10年新债107/2自1月18日展开发行前交易以来新低。
  年      期别                        收盘价
  期                           
  30    106/11                      没有成交
  20     106/8                      没有成交
  10     107/2                       1.0518%
   5     107/1                       0.7125%
   2     106/7                      没有成交
    浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选
    浏览《台湾重要政经日程》，请点选(完)   

 (记者 詹静宜； 审校 杨淑祯)
我们的标准：汤森路透“信任原则”
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