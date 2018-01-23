台湾债市：指标10年债殖利率收创逾一周新低，买盘力道增强酝酿轧空行情

* 10年债殖利率收跌创逾一周新低 * 买盘力道增强酝酿轧空行情 * 后续留意美债后市及买盘续航力 * 107/2殖利率明日主要区间料在1.00-1.10% 路透台北1月23日 - 台湾10年债107/2期发行前交易殖利率周二收跌，创 同年券逾一周新低。交易员表示，由于银行间买盘力道增强，使寿险抛券利空钝化，带动指 标券空单回补上演轧空行情，令五年及10年指标券殖利率同步回档整理，后续仍须留意美债 后市及买盘续航力。 他们并称，随着大型银行充分吸纳寿险抛券卖压，指标券殖利率升压暂获缓解，市场转 趋担心此前空单已达一定量能，恐为轧空题材增添柴火，且近期台币强势上涨也利于短券偏 多，进而提振空单回补的意愿，舒缓台债续空压力，回归区间震荡盘整格局。 〞今天就是轧空，但受国际债市影响，(107/2)殖利率再下也不容易，就在大区间震荡 吧。〞一位大型银行交易员说。 另位官股银行交易员也称，因国内资金偏松，让台债未跟上国际债市偏空的脚步，因此 尽管今日台债指标券升多回档，但107/2殖利率若续跌恐引发卖压，料暂在1.05-1.10%的区 间内盘整，观望美债进一步指引。 一位大型票券交易员认为，10年新券107/2空单周一增至58.5亿台币，上周四才展开发 行前交易，上日空单量即超过标售总额250亿台币的两成，且美债亚洲盘殖利率稍从高档滑 落，皆助长今日的轧空行情，但预料该券殖利率续跌空间有限，探向1.02%料有卖压出笼。 10年新债107/2殖利率今收创发行前交易以来新低，并创同年券逾一周低位，同年券此 前收盘低位为1月15日的1.0393%；指标五年券107/1殖利率也创逾两周新低， 前低为1月8日的0.6770%。 美债收益率周一上涨，此前在美国联邦政府停摆进入第三天之际，美国议员就重开联邦 政府达成协议。美债早盘遭抛售，指标10年债殖利率触及三年半高位。尽管升 至高位，但周一市场的走势相对迟滞。 交易员预估，明日五年期107/1公债殖利率区间料在0.69-0.73%；10年券107/2期发行前 交易殖利率区间则料1.00-1.10%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 107/1 -3.64 0.7125% 0.7120-0.7350% 12.0 10 107/2 -4.07 1.0518% *1.0505-1.0815% 76.5 注*表10年新债107/2自1月18日展开发行前交易以来新低。 年 期别 收盘价 期 30 106/11 没有成交 20 106/8 没有成交 10 107/2 1.0518% 5 107/1 0.7125% 2 106/7 没有成交 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选(完) (记者 詹静宜； 审校 杨淑祯)