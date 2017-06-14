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2 个月前
台湾债市：指标10年债殖利率收升创逾三周新高，五年券卖压成导火线
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2017年6月14日 / 早上7点08分 / 2 个月前

台湾债市：指标10年债殖利率收升创逾三周新高，五年券卖压成导火线

路透新闻部

2 分钟阅读

    * 106/4R期殖利率收升至三周半新高
    * 五年券出现停利卖压点火成导火线
    * 明日106/4R殖利率区间暂看1.03-1.10%

    路透台北6月14日 - 台湾指标10年公债106/4期二度增额券发行前交易殖
利率周三收升，创同年券三周半新高。交易员表示，因五年券106/2期及106/5期相继出现停
利卖压，带动106/4R殖利率跟进走扬，后续关注美联储议息决议及会后声明。
    
    他们表示，今日有特定卖盘出手让台债上演多杀多戏码，稍晚美联储将公布利率决议及
会后声明，美债反应如何将成台债重要指标，若美债反应偏多，那今日台债走势可视为多头
修正，若美债反应偏空，那台债殖利率恐续弹升。
    
    今日10年公债106/4二度增额券殖利率收升近5基点，创该券发行前交易期间收盘新高，
并创同年期券三周半收盘新高，前波收盘高位为5月22日的1.0750%
    
    “五年券卖压是导火线，一点火马上烧起来，比较大关卡是FOMC，如果又添柴火就比较
麻烦。”一位大型银行交易员说。
    
    另位银行交易员也称，这次新债由券商得标比重偏高，导致短线新券筹码尚待清洗浮额
，致该券殖利率略见升压，后续关注美联储主席叶伦谈话及会后声明释出指引，将牵动台债
后市。 
   
    上日标售的10年106/4期二度增额公债得标利率1.015%，符合市场预估的1.01-1.05%；
较上次标售的10年公债106/4首度增额券得标利率1.139%走低12.4基点。得标比重以证券业
的47.98%为最高、其次为银行业的46.22%。
    
    美国联邦储备理事会(FED)联邦公开市场委员会(FOMC)本周召开利率政策会议。路透调
查显示，受访的18家初级交易商均预期，美联储在周二及周三(13-14日)会议上，将把隔夜
拆借利率目标区间调高0.25个百分点至1.00-1.25%。
    
    交易员预估，明日五年券106/5殖利率交投区间料在0.73-0.80%；10年指标券106/4R殖
利率区间估在1.03-1.10%。
    
    美国短期公债收益率周二一度触及数周高位，因新数据显示，5月美国服务价格攀升，
但在30年期公债标售获强劲需求后，市场几无变动，市场聚焦美国联邦储备理事会(FED/美
联储)利率决定。美国10年期公债尾盘报2.209%，上日尾盘报2.213%。
   
       
     收盘价                     涨跌幅     报价(%)         区间(%)    成交值
 年    期别                     (基点)                              (亿台币)
 期                                                                 
  5   106/5                      +4.67     0.7568%  0.7100-0.7658%      32.5
 10  106/4R                      +4.96     1.0695%  1.0185-1.0725%     216.5
    
 年     期别                      收盘价
 期                            
  30     106/6                      没有成交
  20     106/3                      没有成交
  10    106/4R                       1.0695%
   5     106/5                       0.7568%
   3     105/1                      没有成交
   2     106/1                      没有成交
         
    浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选
    浏览《台湾重要政经日程》，请点选(完)              

 (记者 詹静宜； 审校 林高丽)

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