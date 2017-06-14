台湾债市：指标10年债殖利率收升创逾三周新高，五年券卖压成导火线

* 106/4R期殖利率收升至三周半新高 * 五年券出现停利卖压点火成导火线 * 明日106/4R殖利率区间暂看1.03-1.10% 路透台北6月14日 - 台湾指标10年公债106/4期二度增额券发行前交易殖 利率周三收升，创同年券三周半新高。交易员表示，因五年券106/2期及106/5期相继出现停 利卖压，带动106/4R殖利率跟进走扬，后续关注美联储议息决议及会后声明。 他们表示，今日有特定卖盘出手让台债上演多杀多戏码，稍晚美联储将公布利率决议及 会后声明，美债反应如何将成台债重要指标，若美债反应偏多，那今日台债走势可视为多头 修正，若美债反应偏空，那台债殖利率恐续弹升。 今日10年公债106/4二度增额券殖利率收升近5基点，创该券发行前交易期间收盘新高， 并创同年期券三周半收盘新高，前波收盘高位为5月22日的1.0750% “五年券卖压是导火线，一点火马上烧起来，比较大关卡是FOMC，如果又添柴火就比较 麻烦。”一位大型银行交易员说。 另位银行交易员也称，这次新债由券商得标比重偏高，导致短线新券筹码尚待清洗浮额 ，致该券殖利率略见升压，后续关注美联储主席叶伦谈话及会后声明释出指引，将牵动台债 后市。 上日标售的10年106/4期二度增额公债得标利率1.015%，符合市场预估的1.01-1.05%； 较上次标售的10年公债106/4首度增额券得标利率1.139%走低12.4基点。得标比重以证券业 的47.98%为最高、其次为银行业的46.22%。 美国联邦储备理事会(FED)联邦公开市场委员会(FOMC)本周召开利率政策会议。路透调 查显示，受访的18家初级交易商均预期，美联储在周二及周三(13-14日)会议上，将把隔夜 拆借利率目标区间调高0.25个百分点至1.00-1.25%。 交易员预估，明日五年券106/5殖利率交投区间料在0.73-0.80%；10年指标券106/4R殖 利率区间估在1.03-1.10%。 美国短期公债收益率周二一度触及数周高位，因新数据显示，5月美国服务价格攀升， 但在30年期公债标售获强劲需求后，市场几无变动，市场聚焦美国联邦储备理事会(FED/美 联储)利率决定。美国10年期公债尾盘报2.209%，上日尾盘报2.213%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 106/5 +4.67 0.7568% 0.7100-0.7658% 32.5 10 106/4R +4.96 1.0695% 1.0185-1.0725% 216.5 年 期别 收盘价 期 30 106/6 没有成交 20 106/3 没有成交 10 106/4R 1.0695% 5 106/5 0.7568% 3 105/1 没有成交 2 106/1 没有成交 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选(完) (记者 詹静宜； 审校 林高丽)