台湾债市：指标10年债殖利率早盘整理，后续留意美债及筹码变化

路透台北1月25日 - 台湾指标10年公债107/2期发行前交易殖利率周四早盘暂在1.05%上下整理。交易员表示，由于台债停损压力大致释放，压低殖利率过程中又见新空单进场，料主流券殖利率续跌空间有限，暂在现有区间内震荡盘整的可能性较高，后续留意美债后市及筹码变化。

他们并称，107/2空单量周三续增至62亿台币，逐渐靠向该券标售总额250亿台币的三分之一，显示有新空单趁殖利率回档建立部位，短线料台债回归区间盘整格局，静待美债后市释出进一步指引。

〞现在回到一个均衡点，要有新的利多或利空才会带动。〞一位大型证券交易员说。

另位银行交易员也称，市场大量吸纳掉寿险端抛券卖压，让台债气氛已由空头转趋中性，且有多方企图藉由五年指标券107/1拉低10年新债殖利率；但美债利空变数未除，短线暂且盘整观望筹码变化，再来则关注107/2标售结果。

美国公债价格周三下滑，此前美国财长努钦支持美元走软，以扶助提振美国的全球贸易，打破了往届政府支持强势美元的政策传统。尾盘美国10年期公债收益率升至2.652%，上日尾盘则报2.622%。

本地时间10:52，10年券107/2发行前交易殖利率跌0.62基点至1.0406%，成交53.5亿台币；五年券107/1殖利率也跌0.50基点至0.6950%；至于台股加权指数则涨0.05%。

交易员预估，今日10年券107/2发行前交易主要区间在1.04-1.08%；五年券107/1殖利率区间则在0.69-0.71%。

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