台湾债市：指标10年债殖利率早盘走扬，反应美债利空惟空单量增添轧空想像

路透台北1月29日 - 台湾指标10年公债107/2期发行前交易殖利率周一早盘反弹走扬。交易员表示，由于美国指标10年债亚洲盘殖利率续扬靠向2.70%整数关卡，带动台债107/2殖利率区间偏升盘整，中止此前连四日跌势。

他们并称，107/2空单量周五续增至77.5亿台币，接近该券标售总额250亿台币的三分之一，除了银行端避险空单外，也新增券商端在殖利率逢低时布建的空单，因该券空单量增也增添轧空想像，稍有缓和美债利空，今日殖利率料暂在1.05%附近盘整。

〞先反应美债，但107/2殖利率要弹太高也难，因空单也多。〞一位民营银行交易员说。

美国公债收益率上日上涨，此前数据显示美国去年第四季经济成长2.6%低于预期，且日本央行总裁表示，通胀终于接近达到目标。尾盘美国10年期公债收益率升至2.660%，高于周四收盘的2.621%。

本地时间10:09，10年券107/2发行前交易殖利率升1.81基点至1.0482%，成交30.5亿台币。五年券107/1则暂无成交；至于台股加权指数则涨0.45%。

交易员预估，今日10年券107/2发行前交易主要区间在1.035-1.06%；五年券107/1殖利率区间则在0.67-0.70%。

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