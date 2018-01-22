台湾债市：指标10年债殖利率早盘走扬，惟银行买盘稍有进场收敛升幅

路透台北1月22日 - 台湾指标10年公债107/2期发行前交易殖利率周一早盘走扬。交易员表示，盘初台债持续随美债偏空整理，惟107/2殖利率升破1.11%略见银行端买盘稍有进场，收敛该券殖利率升幅。

他们并称，短线美债利空变数尚未消除，台债对保险端抛券的卖压疑虑也未消退，此皆带动台债维持偏空盘整格局，只是银行端买盘逢高伺机进场，暂时稍有缓解台债续空压力。

〞银行持续投资可以吸纳一些寿险抛券筹码。〞一大型证券商交易说。

另位民营银行交易员称，10年新券107/2空单量至上日来到51亿台币，目前该券空单仍属温和，并没有成长非常迅速，预估目前空单主要成本落在1.08-1.09%。

本地时间10:37，10年券107/2发行前交易殖利率升0.80基点至1.0980%，成交19.5亿台币；五年券107/1则暂无成交；至于台股加权指数则涨0.13%。

美国10年期公债收益率上周五触及三年高位，因隔夜市场的颓势引领债市测试关键技术支撑位，之后上涨的收益率吸引了新的买家。10年期美债收益率收报2.639%，上日收在2.6110%。

交易员预估，今日10年券107/2发行前交易主要区间在1.08-1.12%；五年券107/1殖利率区间则在0.72-0.75%。

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