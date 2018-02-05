台湾债市：指标10年债殖利率盘初弹升，反映美债走空并静候标债结果

路透台北2月5日 - 台湾指标10年债107/2期发行前交易殖利率周一盘初弹升。交易员表示，因反映上周五美国指标10年期公债殖利率升至四年高位的利空，不过107/2殖利率弹至逾1.05%吸引买盘承接，并静候中午标债结果。

他们指出，美债走势不稳，将令今日中午107/2的标售利率靠向1.05%，但欲突破此一水准不易，因银行着眼于持有该券可对冲一年期的定存利率。且因该券空单量有88亿台币，在空单回补挹注下，标售利率也不至于飙高。

〞早上先反映美债，交易商手中多单少得可怜，没什么好停损的。〞一位大型证券商交易员说。

不过另一证券商交易员则称，近期美债长端走势偏空，由于担心通膨升温，30年期公债殖利率已弹到3.10%，并有向去年高点3.20%测试的意味。倘若突破，美国指标10年期公债殖利率就会靠向3.00%大关，届时台湾10年公债殖利率就有续往1.10%靠近的压力。

他表示，由于外部环境不稳，纵然台债气氛较为偏多，但殖利率仍有缓步向上的压力。

台湾央行今日将代财政部标售10年期公债107/2期。路透调查结果显示，此次得标利率料在1.02-1.05%。

美国指标10年期公债收益率上周五升至四年高位，因美国就业报告强劲，引发对美联储(FED)可能加快升息以抑制通胀的担忧，加剧了债市的卖压。

本地时间10:08，10年券107/2发行前交易殖利率升1.9基点至1.0528%，成交5亿台币；五年券107/1尚未成交；至于台股加权指数则大跌2.06%。

交易员预估，今日10年券107/2发行前交易于标售前的主要区间在1.04-1.06%；五年券107/1殖利率区间则在0.67-0.71%。

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