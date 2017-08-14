台湾债市：指标10年债殖利率盘初微跌，量缩观望明日20年新券标售结果

路透台北8月14日 - 台湾指标10年公债106/4期殖利率周一盘初微跌。交易员预计续跌空间有限，量缩观望明日20年新券106/8标售结果。

他们指出，由于明日有20年新债标售变数，让主流券追价意愿更显低弱，预期今日指标五年券106/5、10年券106/4皆暂在既有区间内窄幅波动，静待标债变数厘清。

〞大家都还在等明日标债结果。〞一大型票券交易员说。

美债收益率上周五下跌，因美国7月通胀数据不及预期，进一步降低了美国联邦储备理事会(FED/美联储)在12月货币政策会议上升息的预期。指标10年期美债收益率收跌至2.1870%，创七周收盘新低，周四则收在2.2110%。

本地时间10:12，10年券106/4殖利率跌0.18基点至1.0288%，成交8亿台币；五年券106/5殖利率也跌0.50基点至0.7150%，成交1亿台币；至于台股加权指数则跌0.39%。

交易员预估，今日106/5公债殖利率区间料在0.71-0.73%；106/4期殖利率交投区间料在1.02-1.04%。

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