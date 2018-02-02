台湾债市：指标10年债殖利率盘初续陷整理，观望美债后市及新债标售结果

路透台北2月2日 - 台湾指标10年债107/2期发行前交易殖利率周五盘初续陷整理。交易员表示，尽管美债利空变数未除，但因107/2空单持续垫高，带动该券标售回补需求预期升温，缓和美债利空，今日料该券暂在既有区间盘整，观望美债后市及新债标售结果。

他们指出，107/2空单量周四微增至89亿台币，超过该券标售总额250亿台币的三分之一，预期大部分空单都将竞标回补，多数推估不致于标高，但美债利空仍在，投资盘也不敢追低。

〞卡到过年，交易盘不会去抢标，这次是投资盘主标。〞一位大型银行交易员说。

财政部新发行的10年公债107/2期250亿台币将于下周一(5日)标售，紧接着12日为农历年节前最后交易日。该券发行前交易区间落在1.0106-1.1265%。

此外，交易员认为，从第四季底理监事会议纪录看来中性偏鸽，甚至有理事讨论到降息的可能性，让部份市场人士推估台湾升息时点可能往后递延。

台湾央行周四公布去年第四季底理监事会议纪录，多位理事均表示台湾与各国经济金融物价情势不同，无需跟进升息，因此理事均赞成维持政策利率不变。

美国公债周四在2月首个交易日下跌，10年期美债收益率升至近四年峰值，投资者对收益率曲线相关押注锁定利润，静待周五美国公布就业报告。美国10年债收益率盘中收益率触及近四年新高2.786%，尾盘报2.784%，日内上涨6个基点。

本地时间10:33，10年券107/2发行前交易殖利率升0.20基点至1.0385%，成交27亿台币；五年券107/1殖利率持平至0.6800%，成交1亿台币；至于台股加权指数则跌0.67%。

交易员预估，今日10年券107/2发行前交易主要区间在1.02-1.05%；五年券107/1殖利率区间则在0.67-0.71%。

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