台湾债市：指标10年债殖利率盘初走跌，空单突破80亿台币令轧空预期升温

路透台北1月31日 - 台湾指标10年公债107/2期发行前交易殖利率周三盘初走跌。交易员表示，尽管美债利空仍在，但107/2空单突破80亿台币，带动轧空预期升温，令早盘主流券殖利率区间偏跌。

他们指出，107/2空单量周二增至84亿台币，超过该券标售总额250亿台币的三分之一，随着空单续增提高轧空预期外，新任央行总裁将由现任副总裁杨金龙接手，也让市场偏鸽派解读，此皆缓和美债利空冲击，短线料台债暂在区间内整理，观望FOMC会议及新债标售。

〞冷券供需趋于均衡、空单又多，就先轧空，预期不会下太远，再来就看标债了。〞一位大型证券交易员说。

美国长期公债收益率周二上涨，市场静待本周将发生的一连串大事件，诸如美国联邦储备理事会(美联储/FED)宣布货币政策决定，这可能为今年利率前景提供更多线索。尾盘美国10年期公债收益率升至2.727%，高于周一的2.699%。

美联储的联邦公开市场委员会(FOMC)周二展开为期两天的利率会议，并于周三1900GMT公布利率决议。

本地时间09:50，10年券107/2发行前交易殖利率跌1.32基点至1.0398%，成交17.5亿台币；五年券107/1暂无成交；至于台股加权指数则跌0.03%。

交易员预估，今日10年券107/2发行前交易主要区间在1.03-1.05%；五年券107/1殖利率区间则在0.68-0.72%。

最新相关报导链接：

--美国债市：长债收益率上涨，静待特朗普国情咨文讲话和联储政策决定

--《综述》美国消费者信心回升，房价继续上涨

--《焦点》德国1月通胀依然温和，支持欧洲央行逐步缩减购债的审慎立场(完) (记者 詹静宜；审校 乔艳红)