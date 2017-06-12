台湾债市：指标10年债殖利率盘初随美债微扬，明日新债标售前观望气氛浓

路透台北6月12日 - 台湾指标10年公债106/4期二度增额券发行前交易殖利率周一早盘微扬。交易员称，由于明日10年公债106/4R标售在即，交投转趋淡静，盘初该券殖利率则随美债小幅走高、暂在1.02%附近狭幅整理，观望新债标售结果气氛浓厚。

他们指出，10年公债106/4期二度增额券至上日空单量为91亿台币，虽已超过该券增额发行250亿台币的三分之一水准，但有交易商认为部分空单来自原券及首度增额券持有者则不会积极竞标，为明日标债结果增添变数。

〞今天就盘整，等标债结果出炉。〞一大型券商交易员说。

本地时间10:23，10年券106/4R殖利率升0.60基点至1.0260%，成交27亿台币；五年券106/5则尚未见成交纪录；台股加权指数则跌0.53%。

美国长期公债收益率周五升至一周高位，因在下周新债标售和美国联邦储备理事会(FED/美联储)会议前投资者整固头寸。市场普遍预计联储将在会上升息。美国10年期公债尾盘收益率报2.204%，周四尾盘为2.194%。

交易员预估，今天106/4R期交易区间预估暂在1.0-1.03%。

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