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February 2, 2018 / 7:21 AM / a day ago

台湾债市：指标10年债殖利率连三跌创一周新低，冷券买气活络缓解美债利空

2 分钟阅读

    * 指标10年公债殖利率连三日收跌至一周新低
    * 冷券买气活络及107/2空单垫高皆缓解利空
    * 107/2殖利率下周主要区间料在1.01-1.07%

    路透台北2月2日 - 台湾10年公债107/2期发行前交易殖利率周五连续第三
日收跌，并创一周新低。交易员表示，尽管美债利空变数未除，但因107/2空单垫高，带动
该券标售回补需求预期升温，且冷券买气活络，皆缓解利空影响转趋区间偏多，后续关注美
债及新债标售变数。
    
    他们指出，107/2空单量周四微增至89亿台币，超过该券标售总额250亿台币的三分之一
，预期大部分空单都将竞标回补，惟考量美债利空冲击尚未止歇及寿险抛券已吸纳部分投资
盘买需，推估投资盘不致于追低抢标。
    
    〞这次标债结果将由空单决定，因为空单部位大。〞一位大型证券交易员说。 
    
    10年新债107/2周五收报1.0338%至一周低位，前低为1月26日的1.0301%。该券将于下周
一(5日)标售，发行金额250亿台币。路透调查结果显示，此次得标利率料在1.02-1.05%，大
区间则在1.00-1.07%。
   
    此外，交易员认为，从第四季底理监事会议纪录看来中性偏鸽，甚至有理事讨论到降息
的可能性，让部份市场人士推估台湾升息时点可能往后递延。
    
    台湾央行周四公布去年第四季底理监事会议纪录，多位理事均表示台湾与各国经济金融
物价情势不同，无需跟进升息，因此理事均赞成维持政策利率不变。
    
    美国公债周四在2月首个交易日下跌，10年期美债收益率升至近四年峰值，投资者对收
益率曲线相关押注锁定利润，静待周五美国公布就业报告。美国10年债收益率
盘中收益率触及近四年新高2.786%，尾盘报2.784%，日内上涨6个基点。 
    
    交易员预估，下周五年期107/1公债殖利率主要区间料在0.65-0.73%；10年券107/2期发
行前交易殖利率则料在1.01-1.07%。      

      收盘价                     涨跌幅     报价(%)          区间(%)     成交值
  年    期别                     (基点)                                (亿台币)
  期                                                                  
   5   107/1                      +0.20     0.6820%   0.6788-0.6820%        2.5
  10   107/2                      -0.27     1.0338%   1.0245-1.0430%       54.5
 
  年      期别                        收盘价
  期                           
  30    106/11                      没有成交
  20     106/8                      没有成交
  10     107/2                       1.0338%
   5     107/1                       0.6820%
   2     106/7                      没有成交
    浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选
    浏览《台湾重要政经日程》，请点选(完)

 (记者 詹静宜；审校 曾祥进)
我们的标准：汤森路透“信任原则”
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