台湾债市：指标10年债殖利率连三跌创一周新低，冷券买气活络缓解美债利空

* 指标10年公债殖利率连三日收跌至一周新低 * 冷券买气活络及107/2空单垫高皆缓解利空 * 107/2殖利率下周主要区间料在1.01-1.07% 路透台北2月2日 - 台湾10年公债107/2期发行前交易殖利率周五连续第三 日收跌，并创一周新低。交易员表示，尽管美债利空变数未除，但因107/2空单垫高，带动 该券标售回补需求预期升温，且冷券买气活络，皆缓解利空影响转趋区间偏多，后续关注美 债及新债标售变数。 他们指出，107/2空单量周四微增至89亿台币，超过该券标售总额250亿台币的三分之一 ，预期大部分空单都将竞标回补，惟考量美债利空冲击尚未止歇及寿险抛券已吸纳部分投资 盘买需，推估投资盘不致于追低抢标。 〞这次标债结果将由空单决定，因为空单部位大。〞一位大型证券交易员说。 10年新债107/2周五收报1.0338%至一周低位，前低为1月26日的1.0301%。该券将于下周 一(5日)标售，发行金额250亿台币。路透调查结果显示，此次得标利率料在1.02-1.05%，大 区间则在1.00-1.07%。 此外，交易员认为，从第四季底理监事会议纪录看来中性偏鸽，甚至有理事讨论到降息 的可能性，让部份市场人士推估台湾升息时点可能往后递延。 台湾央行周四公布去年第四季底理监事会议纪录，多位理事均表示台湾与各国经济金融 物价情势不同，无需跟进升息，因此理事均赞成维持政策利率不变。 美国公债周四在2月首个交易日下跌，10年期美债收益率升至近四年峰值，投资者对收 益率曲线相关押注锁定利润，静待周五美国公布就业报告。美国10年债收益率 盘中收益率触及近四年新高2.786%，尾盘报2.784%，日内上涨6个基点。 交易员预估，下周五年期107/1公债殖利率主要区间料在0.65-0.73%；10年券107/2期发 行前交易殖利率则料在1.01-1.07%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 107/1 +0.20 0.6820% 0.6788-0.6820% 2.5 10 107/2 -0.27 1.0338% 1.0245-1.0430% 54.5 年 期别 收盘价 期 30 106/11 没有成交 20 106/8 没有成交 10 107/2 1.0338% 5 107/1 0.6820% 2 106/7 没有成交 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选(完) (记者 詹静宜；审校 曾祥进)