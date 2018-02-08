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February 8, 2018 / 6:25 AM / in 2 days

台湾债市：指标10年债殖利率随美债收高，春节休假模式启动成交急冻

2 分钟阅读

    * 交易商进入春节休假模式，成交急冻
    * 美债短线不易突破波段高位，惟后市仍看空
    * 107/2殖利率明日主要区间料在1.01-1.05%

    路透台北2月8日 - 台湾10年公债107/2期殖利率周四收高。交易员表示，主要因昨晚美债殖
利率再度弹升的带动，不过受证券商开始进入春节休假模式影响，成交量急冻至仅剩下1亿台币。
    
    他们指出，面对近期美债波动加剧的现象，台债的操作难度也升高。为了降低春节长假期间的持券风险，
交易商此前已将部位降至安全水位，待节后视国际市场变化再行布局。   
    
     〞啊，今天只有成交1亿耶，你要叫我说什么。〞一位大型证券商交易员说。
    
    他表示，台债预料到12日封关前，应该都会呈现半休市状态。昨晚美国指标10年期公债殖利
率虽然反弹，但短线要突破2.885%的波段高点不易，应该会呈现区间震荡走势，既然美债短线走不出方向，台
债就更不会动。 
    
    另一票券商交易员则称，台债第一季在公债到期量大、筹码供给偏少的条件主导下，买盘逢殖利率反弹承
接的操作模式不会改变。但后市仍以美债走势马首是瞻，倘若春节长假期间美债殖利率突破前波高位，预料银
行买盘对台债的态度也会修正。    
    
    美国公债价格周三下滑，此前美国财政部标售10年期新债，需求疲弱，且美国参议院达成预算协议，提振
了经济成长将增强的预期。  
        
    交易员预估，明日五年期107/1公债殖利率主要区间料在0.65-0.69%；10年券107/2期殖利率
则料在1.01-1.05%。      

      收盘价                     涨跌幅     报价(%)          区间(%)     成交值
  年    期别                     (基点)                                (亿台币)
  期                                                                  
  10   107/2                      +1.45      1.0395    1.0325-1.0395        1.0
  年      期别                        收盘价
  期                           
  30    106/11                      没有成交
  20     106/8                      没有成交
  10     107/2                       1.0395%
   5     107/1                      没有成交
   2     106/7                      没有成交
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    浏览《台湾重要政经日程》，请点选(完)

 (记者 董永年; 审校 曾祥进)
我们的标准：汤森路透“信任原则”
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