台湾债市：指标10年债殖利率随美债收高，春节休假模式启动成交急冻

* 交易商进入春节休假模式，成交急冻 * 美债短线不易突破波段高位，惟后市仍看空 * 107/2殖利率明日主要区间料在1.01-1.05% 路透台北2月8日 - 台湾10年公债107/2期殖利率周四收高。交易员表示，主要因昨晚美债殖 利率再度弹升的带动，不过受证券商开始进入春节休假模式影响，成交量急冻至仅剩下1亿台币。 他们指出，面对近期美债波动加剧的现象，台债的操作难度也升高。为了降低春节长假期间的持券风险， 交易商此前已将部位降至安全水位，待节后视国际市场变化再行布局。 〞啊，今天只有成交1亿耶，你要叫我说什么。〞一位大型证券商交易员说。 他表示，台债预料到12日封关前，应该都会呈现半休市状态。昨晚美国指标10年期公债殖利 率虽然反弹，但短线要突破2.885%的波段高点不易，应该会呈现区间震荡走势，既然美债短线走不出方向，台 债就更不会动。 另一票券商交易员则称，台债第一季在公债到期量大、筹码供给偏少的条件主导下，买盘逢殖利率反弹承 接的操作模式不会改变。但后市仍以美债走势马首是瞻，倘若春节长假期间美债殖利率突破前波高位，预料银 行买盘对台债的态度也会修正。 美国公债价格周三下滑，此前美国财政部标售10年期新债，需求疲弱，且美国参议院达成预算协议，提振 了经济成长将增强的预期。 交易员预估，明日五年期107/1公债殖利率主要区间料在0.65-0.69%；10年券107/2期殖利率 则料在1.01-1.05%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 10 107/2 +1.45 1.0395 1.0325-1.0395 1.0 年 期别 收盘价 期 30 106/11 没有成交 20 106/8 没有成交 10 107/2 1.0395% 5 107/1 没有成交 2 106/7 没有成交 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选(完) (记者 董永年; 审校 曾祥进)