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February 23, 2018 / 6:43 AM / 2 days ago

台湾债市：指标10年公债殖利率小幅收低，下周料于假期后交投升温

2 分钟阅读

    * 10年指标公债殖利率幅收低，成交仍低
    * 下周料在假期后交投有望回温
    * 107/2殖利率明日主要区间料在1.03-1.10%

    路透台北2月23日 - 台湾10年公债107/2期殖利率周五小幅收低，成交量
能未明显升温。交易员表示，美债殖利率止升回跌，带动台债止稳；台债下周料将在假期后
交投才会升温。
        
    交易员认为，美债回稳有助台债偏空气氛转为中性，不过台债成交量一直偏低，市场对
此仍保守观望。至于冷券市场的大额供给并未带来太大利空，筹码优势使台债仍持稳。不过
美10年公债处于近3%的关键价位，这仍令市场警戒。
    
    〞成交量没放大以前，没有方向。〞一位大型银行业交易员说。
    
    一位大型银行交易主管则认为，台债中长期恐会受美债殖利率的牵引走高，就银行角度
而言会逐步分批分散的建立部位。特别是美台利差若相差太大，不利台币持稳，因此并不排
除今年稍晚台湾央行升息的可能。      
    
    一位大型证券商交易员指出，下周三是台湾公众假期，金融市场休市一日，因此估计上
半周债市交投更冷，但下半周则有望趋于活络。3月后美国即将进入新一轮的总体经济数据
公布高峰，料将是市场关注焦点。
    
    美债价格周四缩小涨幅，此前美国政府标售新的七年期公债，需求较为疲软，这是本周
2,580亿美元公债标售的最后一批。指标10年期公债价格尾盘升4/32，收益率报
2.926%，周三升至四年高位2.957%。
        
    交易员预估，下交易日10年券107/2殖利率主要区间1.03-1.10%。
     收盘价                     涨跌幅     报价(%)         区间(%)    成交值
 年    期别                     (基点)                              (亿台币)
 期                                                                 
 10   107/2                      -1.00     1.0600%  1.0500-1.0640%      17.5
    浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选
    浏览《台湾重要政经日程》，请点选    
  30    106/11                      没有成交
  20     106/8                      没有成交
  10     107/2                       1.0600%
   5     107/1                      没有成交
   2     106/7                      没有成交
 (完) 

 (记者 高洁如; 审校 曾祥进)
我们的标准：汤森路透“信任原则”
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