台湾债市：指标10年公债殖利率小幅收低，下周料于假期后交投升温

* 10年指标公债殖利率幅收低，成交仍低 * 下周料在假期后交投有望回温 * 107/2殖利率明日主要区间料在1.03-1.10% 路透台北2月23日 - 台湾10年公债107/2期殖利率周五小幅收低，成交量 能未明显升温。交易员表示，美债殖利率止升回跌，带动台债止稳；台债下周料将在假期后 交投才会升温。 交易员认为，美债回稳有助台债偏空气氛转为中性，不过台债成交量一直偏低，市场对 此仍保守观望。至于冷券市场的大额供给并未带来太大利空，筹码优势使台债仍持稳。不过 美10年公债处于近3%的关键价位，这仍令市场警戒。 〞成交量没放大以前，没有方向。〞一位大型银行业交易员说。 一位大型银行交易主管则认为，台债中长期恐会受美债殖利率的牵引走高，就银行角度 而言会逐步分批分散的建立部位。特别是美台利差若相差太大，不利台币持稳，因此并不排 除今年稍晚台湾央行升息的可能。 一位大型证券商交易员指出，下周三是台湾公众假期，金融市场休市一日，因此估计上 半周债市交投更冷，但下半周则有望趋于活络。3月后美国即将进入新一轮的总体经济数据 公布高峰，料将是市场关注焦点。 美债价格周四缩小涨幅，此前美国政府标售新的七年期公债，需求较为疲软，这是本周 2,580亿美元公债标售的最后一批。指标10年期公债价格尾盘升4/32，收益率报 2.926%，周三升至四年高位2.957%。 交易员预估，下交易日10年券107/2殖利率主要区间1.03-1.10%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 10 107/2 -1.00 1.0600% 1.0500-1.0640% 17.5 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 30 106/11 没有成交 20 106/8 没有成交 10 107/2 1.0600% 5 107/1 没有成交 2 106/7 没有成交 (完) (记者 高洁如; 审校 曾祥进)