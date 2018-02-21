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February 21, 2018 / 7:53 AM / a day ago

台湾债市：指标10年公债殖利率成交清淡下小幅收高，观望美债方向

2 分钟阅读

    * 10年指标公债殖利率小幅收高，成交淡
    * 农历年间美国长券未见明确方向
    * 107/2殖利率年后主要区间料在1.04-1.09%

    路透台北2月21日 - 台湾10年公债107/2期殖利率周三小幅收高。交易员
表示，美国10年公债殖利率在农历春节假期间略走高，但未有明确方向。年后首个交易日市
场观望气氛浓厚，静待市况厘清。
    
    他们表示，农历年期间美债震荡，长券殖利率未见明显大幅上扬，各方仍在等待美债显
现新的方向。至于投资盘--银行方面，目前年后通货亦未明确回笼，因此资金尚未见回流债
市，交投显得清淡。
    
    〞经过1月的殖利率大弹，只剩投资盘(银行)有钱，这几天比较没钱，过几天会再开始
买。〞一位大型证券商交易员说。
    
    上述交易员也表示，今日是年后首个交易日，估计通货回笼可能要再二、三天才会大增
，因此近期几天银行的资金不致太充裕。
     
    另外一位中型证券商交易员也认为，虽然美10年公债不排除仍可能有高点，但银行业在
1.05%即以坚定买券的作法并未改变，〞我其实中线并没有这么悲观，〞他说。
        
    至于20年公债107/3期今日亦少量成交在1.51-1.53%，但交易员认为，此
或也有可能是刻意成交作价，不妨再观望后续买气再说。
    
     美国公债收益率周二上涨，指标10年期公债收益率徘徊在四年峰值附近，因投资者为
本周总计2,580亿美元巨量公债供应预留空间。美国10年期公债收益率报2.888%
，较周五尾盘上升1.1个基点。
    
    交易员预估，明日10年券107/2殖利率主要区间在1.04-1.09%；五年券107/1A07101=TW
O殖利率区间则在0.65-0.70%。    
     
     收盘价                     涨跌幅     报价(%)         区间(%)    成交值
 年    期别                     (基点)                              (亿台币)
 期                                                                 
 10   107/2                      +1.65     1.0560%  1.0475-1.0580%       6.0
    浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选
    浏览《台湾重要政经日程》，请点选
  30    106/11                      没有成交
  20     106/8                      没有成交
  10     107/2                       1.0560%
   5     107/1         没有成交
   2     106/7                      没有成交
 (完)

 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
我们的标准：汤森路透“信任原则”
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