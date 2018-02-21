台湾债市：指标10年公债殖利率成交清淡下小幅收高，观望美债方向

* 10年指标公债殖利率小幅收高，成交淡 * 农历年间美国长券未见明确方向 * 107/2殖利率年后主要区间料在1.04-1.09% 路透台北2月21日 - 台湾10年公债107/2期殖利率周三小幅收高。交易员 表示，美国10年公债殖利率在农历春节假期间略走高，但未有明确方向。年后首个交易日市 场观望气氛浓厚，静待市况厘清。 他们表示，农历年期间美债震荡，长券殖利率未见明显大幅上扬，各方仍在等待美债显 现新的方向。至于投资盘--银行方面，目前年后通货亦未明确回笼，因此资金尚未见回流债 市，交投显得清淡。 〞经过1月的殖利率大弹，只剩投资盘(银行)有钱，这几天比较没钱，过几天会再开始 买。〞一位大型证券商交易员说。 上述交易员也表示，今日是年后首个交易日，估计通货回笼可能要再二、三天才会大增 ，因此近期几天银行的资金不致太充裕。 另外一位中型证券商交易员也认为，虽然美10年公债不排除仍可能有高点，但银行业在 1.05%即以坚定买券的作法并未改变，〞我其实中线并没有这么悲观，〞他说。 至于20年公债107/3期今日亦少量成交在1.51-1.53%，但交易员认为，此 或也有可能是刻意成交作价，不妨再观望后续买气再说。 美国公债收益率周二上涨，指标10年期公债收益率徘徊在四年峰值附近，因投资者为 本周总计2,580亿美元巨量公债供应预留空间。美国10年期公债收益率报2.888% ，较周五尾盘上升1.1个基点。 交易员预估，明日10年券107/2殖利率主要区间在1.04-1.09%；五年券107/1A07101=TW O殖利率区间则在0.65-0.70%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 10 107/2 +1.65 1.0560% 1.0475-1.0580% 6.0 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 30 106/11 没有成交 20 106/8 没有成交 10 107/2 1.0560% 5 107/1 没有成交 2 106/7 没有成交 (完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)