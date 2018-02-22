台湾债市：指标10年公债殖利率收升至逾两周高位，美债带动空头气盛

* 10年指标公债殖利率升至逾两周高位 * 美债气氛不佳，台债冷券市场更显空头气盛 * 107/2殖利率明日主要区间料在1.06-1.08% 路透台北2月22日 - 台湾10年公债107/2期殖利率周四连两日收高。交易 员表示，美债殖利率再弹升，带动台债空头气氛，殖利率收至逾两周高位。 10年公债连续图中，10年公债殖利率收盘前高是2月5日的1.0705%。交易 员认为，美债气氛不佳，惟带动指标台债弹幅有限，因主流券筹码相对稳定。倒是冷券市场 今日筹码全面出笼，更显空头气焰。 〞各面向对债市都是空的，那一项是好的?!〞一家大型证券商交易主管说。 他表示，若以央行资料显示，去年证券商持有台债总额最低是545亿台币，最高是785亿 ，目前则仍有694亿台币，显见证券商持券不算少。一旦美债再有风吹草动，仍不排除殖利 率走高。 另一大型银行交易员则表示，台湾央行去年底会议纪录偏向鸽派，且年初有补券需求， 使殖利率压在低档。但若台币升势暂止，且美国再挟强势总体经济升息，美债殖利率仍有向 上弹一波空间。 〞最近观望一点，暂时不想建部位，〞他说。 惟仍有交易员认为，美国今年有强势升息、且大额发债二大特点，这些恰巧和台湾环境 相反，台湾央行今年不太可能升息，且发债筹码又少，因此台债殖利率没有大弹的可能。 〞要选举了谁敢乱升?刚换总裁谁又敢乱升?〞前述大型证券商交易员说。 美国公债收益率周三在震荡交易中上升，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布最 近一次会议的会议记录，巩固了随着经济增长提速，今年将进一步升息的预期。尾盘10年期 美债收益率报2.957%，为2014年1月以来最高。最新报2.946%，高于周二收盘的 2.893%。 交易员预估，明日10年券107/2殖利率主要区间在1.06-1.08%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 10 107/2 +1.40 1.0700% 1.0635-1.0730% 7.0 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 30 106/11 没有成交 20 106/8 没有成交 10 107/2 1.0700% 5 107/1 没有成交 2 106/7 没有成交 (完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)