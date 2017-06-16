台湾债市：指标10年公债殖利率收弹创逾一个月新高，因停损卖压出笼

* 10年公债殖利率收弹创逾一个月新高 * 停损卖压出笼令殖利率升幅渐扩大 * 下周106/4殖利率区间暂看1.05-1.13% 路透台北6月16日 - 台湾指标10年公债106/4期殖利率周五大幅收扬创逾 一个月收盘新高。交易员表示，今天106/4二度增额券正式发行回归现券，该券殖利率先随 美债小幅开高，后因停损卖压涌现令殖利率弹幅扩大。 他们指出，随着106/4期公债停损卖压出笼，目前短空交投气氛升高，该券殖利率逢高 虽有买盘进场承接，但态度并不积极，交投关注美债进一步动向，以及下周央行理监事会议 决策、财政部公布第三季发债计画等变数。 “买盘还在观望，利率弹这么多会怕，怕买了就住套房。”一位大型银行交易员说。 今日106/4殖利率同创逾一个月盘中及收盘高位，前高分别为5月11日的1.1130%、1.099 5%。 交易员认为，本周美联储虽一如预期升息，但今年启动缩表决议仍偏鹰派，使买盘转趋 观望美债后续走势，对台债看法渐由多头转趋中性，但尚未转为空头走势，只是短空气焰略 有转强，106/4尾盘也略见空单回补及部分买盘进场，带动终场殖利率弹幅稍有收敛。 另位银行交易员提到，这波由交易商相互触发停损点、相互践踏，导致停损盘一波接着 一波出笼，不排除106/4殖利率回升到原券标售成本1.13-1.14%附近才是比较稳的买点。 有位大型券商交易员则称，因10年新券筹码仍显凌乱，致今日该券殖利率大弹有点过头 ，料终端买盘在该券弹到1.10%附近就会进场承接，毕竟已接近现券得标利率的1.134%，且 长端冷券殖利率升幅相当有限，对台债后市没有这么悲观。 交易员预估，下周五年券106/5殖利率交投区间料在0.75-0.80%；10年指标券106/4殖利 率区间估在1.05-1.13%。 多数美国公债收益率周四上涨，因美国经济数据强于预期，且交易商权衡美国联邦储备 理事会(FED/美联储)和英国央行鹰派立场的信号，但公债收益率仍在较低水准，并没有完全 逆转周三录得的 一个月最大单日跌势。10年期公债收益率尾盘报2.138%，此前 触及11月10日来最低2.103%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 106/5 +3.90 0.7720% 0.7500-0.7900% 16.0 10 106/4R +6.25 1.0925% 1.0400-1.1100% 288.5 年 期别 收盘价 期 30 106/6 没有成交 20 106/3 没有成交 10 106/4 1.0925% 5 106/5 0.7720% 3 105/1 没有成交 2 106/1 没有成交 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选(完) (记者 詹静宜； 审校 乔艳红)