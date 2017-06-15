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台湾债市：指标10年公债殖利率收跌，美债利多冲淡上日台债停利卖压利空
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2017年6月15日 / 早上7点21分 / 2 个月内

台湾债市：指标10年公债殖利率收跌，美债利多冲淡上日台债停利卖压利空

路透新闻部

2 分钟阅读

    * 10年公债106/4R期殖利率随美债收跌
    * 美债利多冲淡上日台债停利卖压利空
    * 明日106/4R殖利率区间暂看1.015-1.06%

    路透台北6月15日 - 台湾指标10年公债106/4期二度增额券发行前交易殖
利率周四收跌。交易员表示，由于美国经济数据欠佳带动美国指标10年公债殖利率周三收创
逾七个月新低，引领台债五年及10年主流券殖利率同步修正，冲淡上日五年券停利卖压的利
空氛围。

    他们指出，上日美债殖利率大跌主因5月美国消费者物价和零售销售数据疲弱，而非美
联储议息决策所致；本次美联储再度升息符合预期，不过缩表决策则收敛美债上日殖利率跌
幅，后续仍待美债释出进一步方向。
    
    “说起来也怪，美联储做法偏鹰派，美债还这么强。”一位大型银行交易员说。
    
    一位大型官股银行交易员也提到，因美债利多发酵，及今为10年新券106/4R发行前交易
空单最后回补日，让106/4R殖利率收近日低，随着新券筹码面问题告一段落，台债将回归基
本面并追随美债后市，短线该券殖利率料在1.02-1.06%间量缩盘整。
    
    另位券商交易员称，这次10年新券标售由券商得标比重偏高，扣除上日券商净卖超金额
后，仍有很多筹码在券商手上，短期内仍要持续清洗筹码，暂先盘整的可能性较高。
   
    美联储周三决议将联邦基金利率目标区间上调25个基点至1.00-1.25%，并表示今年将开
始缩减4.2万亿(兆)美元公债和抵押贷款支持债券(MBS)的资产组合。
    
    交易员预估，明日五年券106/5殖利率交投区间料在0.72-0.76%；10年指标券106/4R殖
利率区间估在1.015-1.06%。
    
    美国公债收益率周三缩减跌幅，但日内仍然下跌，此前美联储(FED)宣布升息，及从今
年开始缩减所持公债和其它证券规模，并预计今年余下时间再加息一次。10年期公债US10Y
T=RR收益率尾盘报2.138%，此前触及11月10日来最低2.103%。  
       
     收盘价                     涨跌幅     报价(%)         区间(%)    成交值
 年    期别                     (基点)                              (亿台币)
 期                                                                 
  5   106/5                      -2.38     0.7330%  0.7300-0.7500%      21.0
 10  106/4R                      -3.35     1.0360%  1.0300-1.0535%     145.0
    
 年     期别                      收盘价
 期                            
  30     106/6                      没有成交
  20     106/3                      没有成交
  10    106/4R                       1.0360%
   5     106/5                       0.7330%
   3     105/1                      没有成交
   2     106/1                      没有成交
         
    浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选
    浏览《台湾重要政经日程》，请点选(完)              

 (记者 詹静宜； 审校 杨淑祯)

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