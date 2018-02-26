台湾债市：指标10年公债殖利率早盘下跌，跟随美债走低

路透台北2月26日 - 台湾指标10年公债107/2期周一早盘殖利率随美债走跌。市场并预期今日新任央行总裁将维持宽松的货币政策，有助台债多头。

台湾央行总裁杨金龙今日正式上任，交易员多预期杨总裁将会循着缷任彭淮南总裁的步伐，维持宽松的货币政策基调，此将有利台债多头；但因目前台债流动性仍差，买盘退场观望，保守心态显现。

〞台债没有流动性，市场也就没有方向，〞一家本地银行业交易员说。

他们表示，美国10年期公债收益率若是维持在2.8-3.0%的高档区间游走，则10年指标台债107/2期预料殖利率会不脱1.01-1.08%的区间。

本地时间10:21，107/2期殖利率跌2.75基点，至1.0325%，成交0.5亿台币；同时间台股加权指数则升0.53%。

交易员预估，今日107/2殖利率主要区间在1.03%-1.04%。

美国公债价格周五上涨，近期股市波动带来的不确定性，以及投资者在月末前再平衡投资组合扶助提振债市需求。指标10年期美债收益率报2.868%，收益率从周三触及的四年高位2.957%回落。

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