台湾债市：指标10年公债殖利率早盘量缩小跌，消息面未见明显趋势

路透台北3月1日 - 台湾指标10年期公债107/2期殖利率周四盘初小跌但成交不多，因美债殖利率下跌且殖利率曲线趋平。交易员认为，短期消息面影响不大，台债成交窒息。

交易员表示，10年期公债成交续清淡，因多方不表态，且指标券流通筹码少。

〞台债是上下都被掐住了，〞一位大型证券商交易员表示。他们认为，美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席鲍威尔讲话四平八稳，延续以往政策基调，市场多空交投未见明确方向。

〞市场还是冷处理。〞另位大型证券商交易员认为。短期内交易员认为，台债短期趋势仍是倾向盘整，3月初的20年券标售仍是重要指标之一。

20年公债107/3期将在下周四(8日)标售，13日发行，预计发行金额250亿台币。该期公债发行前交易成交亦稀，利率在1.5100-1.5300%。

本地时间10:10，10年券107/2殖利率跌1.10基点至1.0265%，成交0.5亿台币；台股加权指数则跌0.47%。

交易员预估，今日107/2殖利率主要成交区间在1.02-1.05%。

美国长短债收益率差周三进一步缩窄，美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席鲍威尔周二对经济的乐观评估，使对联储加速升息押注升温。指标美国10年期公债收益率报2.870%，日内下跌近4个基点。

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