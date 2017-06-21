台湾债市：指标10年公债殖利率早盘随美债微跌，暂横盘整理静待变数厘清

路透台北6月21日 - 台湾指标10年公债106/4期殖利率周三早盘微跌；交易员表示，目前台债维持横盘整理格局，早盘106/4殖利率暂随美债区间偏跌，但跌幅相当有限，观望本周稍后的央行理监事会议及发债计划。

他们指出，由于106/4筹码仍在清洗阶段，投资盘倾向分批买进，交易盘此时太过积极容易受伤，让交易意愿略见降温，短线该券暂先盘整，静待明日央行理监事会议及周五财政部公布第三季发债计划等变数厘清。

“ 有央行理监事会、又有发债计划，当然是一动不如一静。”一位大型证券交易员说。

另位大型银行交易主管称，尽管新的五年增额券最快下周展开发行前交易，但10年券106/4仍将有其一定地位，交投不致太快冷掉，而106/4筹码还没这么快洗净，预估该券殖利率仍有望区间偏扬。

台湾央行将于周四(22日)召开第二季理监事会议，美联储(FED)上周虽然升息一码，且公布缩表计划初步细节；惟路透调查结果显示，在14家受访机构中，全数认为央行将维持重贴率于1.375%，政策利率连续四季不变。

本地时间10:53，106/4殖利率跌1基点至1.0780%，成交67亿台币；五年券106/5也跌0.30基点至0.7600%，成交7.5亿台币；台股加权指数跌0.12%。

美国公债收益率曲线周二呈2007年12月以来最缓水平，因更多美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员发表鹰派讲话，导致中期公债跑输长债，后者因通胀回落而受到支撑。指标10年期公债收益率报2.16%，周一尾盘报2.19%。

交易员预估，今天10年公债106/4殖利率交易区间暂看在1.06-1.10%；五年券106/5殖利率交易区间则看在0.74-0.78%。

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