台湾债市：指标10年公债殖利率盘初微跌，交投清淡静待标债结果出炉

路透台北6月13日 - 台湾指标10年公债106/4期二度增额券发行前交易殖利率周二早盘微跌。交易员称，由于美债维持横盘整理，暂难提供明确方向，且午间即将标售新债，市场观望气氛偏浓，交投清淡静待标债结果出炉。

他们指出，106/4期二度增额券上日空单量微减2亿至89亿台币，仍超过该券增额发行250亿台币的三分之一水准，但尚难推估多少空单来自原券及首度增额券，尚待标债结果厘清进一步方向。

〞现在盘面比较强，大家就会比较积极，但还是要看标债。〞一大型银行交易员说。

台湾央行稍后将代财政部标售10年期二度增额公债106/4R。路透调查结果显示，106/4R得标利率料在1.01-1.05%。此次发行金额暂定250亿台币，周五(16)日发行。

本地时间10:00，106/4R殖利率跌0.27基点至1.0190%，成交23亿台币；五年券106/5则升0.05基点至0.7100%，成交2.5亿台币；台股加权指数涨0.18%。

美国公债收益率周一上涨，此前10年期公债标售需求平平，抵消三年期公债需求强劲的影响，而对美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三政策前景的不确定性限制了收益率升势。美国10年期公债尾盘收益率报2.211%，上日尾盘为2.199%。

交易员预估，今天标债结果出炉前106/4R期交易区间预估暂在1.00-1.03%。

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