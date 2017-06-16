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2017年6月16日 / 凌晨1点57分 / 2 个月前

台湾债市：指标10年公债殖利率盘初随美债开高，后因卖盘增温致升幅扩大

路透新闻部

1 分钟阅读

路透台北6月16日 - 台湾指标10年公债106/4期殖利率周五开高走高。交易员表示，今天106/4二度增额券正式发行回归现券，该券殖利率先随美债小幅开高，后因卖盘增温致殖利率升幅扩大。

他们指出，目前台债维持大区间盘整格局，殖利率逢低仍见停利卖压、逢高仍有买盘承接，但交投气氛已渐由多头转趋中性，带动盘整区间略往上挪移至1.03-1.08%，部分买盘倾向106/4殖利率升至1.08%再承接，不再以1.05%为进场目标。

“这两天中性一点，逢低应该都有调节。”一位大型银行交易员说。

本地时间9:47，106/4殖利率升3.88基点至1.0688%，成交89亿台币；五年券106/5则升2.58基点至0.7588%，成交3亿台币；台股加权指数涨0.02%。

多数美国公债收益率周四上涨，因美国经济数据强于预期，且交易商权衡美国联邦储备理事会(FED/美联储)和英国央行鹰派立场的信号，但公债收益率仍在较低水准，并没有完全逆转周三录得的 一个月最大单日跌势。10年期公债收益率尾盘报2.138%，此前触及11月10日来最低2.103%。

交易员预估，今天106/5殖利率暂看在0.73-0.77%，106/4交易区间预估暂在1.03-1.08%。

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