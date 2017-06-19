台湾债市：指标10年公债殖利率盘初随美债微跌，暂在现有区间狭幅盘整

路透台北6月19日 - 台湾指标10年公债106/4期殖利率周一盘初微跌。交易员表示，随着美债殖利率回跌及106/4筹码渐渐沉淀，带动早盘106/4殖利率小幅拉回整理，今日料暂在现有区间狭幅盘整。

他们指出，上周106/4筹码经过反覆清洗，一度引领该券殖利率弹破1.10%整数关卡，现在筹码渐转入银行投资盘手中，料殖利率将回归区间整理格局，但底部区间已渐往上，毕竟有交易商在该券殖利率弹升过程中受伤，对殖利率回档追价意愿将越来越犹豫。

“殖利率升的时候都是拉紧报在弹，跌的时候都蛮安静。”一位大型证券交易员说。

本地时间10:19，106/4殖利率跌1.45基点至1.0780%，成交33.5亿台币；五年券106/5则暂无成交；台股加权指数涨0.62%。

美国公债收益率上周五下跌，各年期公债收益率当周周线下滑，此前美国公布的房屋开工数据弱于预期，点燃对美联储(FED)在今年余下时间再次升息的疑虑。指标10年期公债收益率从周四尾盘的2.162%跌至2.155%。

交易员预估，今天106/4殖利率交易区间暂看在1.07-1.10%。

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