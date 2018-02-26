台湾债市：指标10年公债殖利率跟进美债收低，假期前成交极淡

* 10年指标公债殖利率随美债连两日走低 * 假期因素料下半周成交量有望扬升 * 107/2殖利率明日主要区间料在1.02-1.07% 路透台北2月26日 - 台湾10年公债107/2期殖利率周一随美债收低。交易 员表示，美债在月底需求稍强下殖利率回档走低，带动台债殖利率连两日向下。由于本周三 台湾金融市场因公众假期休市一天，假期前成交续淡。 交易员认为，目前成交量很低的情况也预示着市场对后市的观望心态未解，参考性暂不 大 。尤其周三假期前成交料都将偏淡，假期后成交有望较活络。 〞本周的消息面会是清淡的、短暂的影响，殖利率小跌可以理解，下周就是另一回事。 〞一位大型银行业交易员说。 本周全球重要事件有周二(GMT 1500)美联储主席鲍威尔出席众议院金融服务委员会的半 年度货币政策听证会、周日有义大利选举等，目前空头暂有离场迹象，因有不确定因素可能 致令殖利率回档。目前政治纷争对市场消息面料是短期反应，还要看美股和基本面走向。 另有一位大型证券商交易员认为，台债新一期20年券将在3月初标售，届时有可能是左 右债市走向的关键。目前冷门券中20年公债殖利率已由1.35%上扬约20基点至1.55%，但指标 券对本波殖利率向上的反应并不大，投资盘的真正想法将在标售时现形。 20年公债107/3期将在3月8日(下周四)标售，3月13日发行，预计发行金额250亿台币。 〞大家还是很观望，怕它标到云深不知处，〞前述大证券商交易员说。 交易员预估，明日10年券107/2殖利率主要区间1.02-1.07%。 美国公债价格周五上涨，近期股市波动带来的不确定性，以及投资者在月末前再平衡投 资组合扶助提振债市需求。指标10年期美债收益率报2.868%，收益率从周三触 及的四年高位2.957%回落。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 10 107/2 -2.10 1.0390% 1.0325-1.0390% 1.5 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 30 106/11 没有成交 20 106/8 没有成交 10 107/2 1.0390% 5 107/1 没有成交 2 106/7 没有成交 (完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)