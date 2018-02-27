台湾债市：指标10年公债殖利率连三日收低但成交清淡，静待美联储主席讲话

* 10年指标公债殖利率连三日收低，惟成交仍淡 * 市场静待美联储主席鲍威尔发言 * 107/2殖利率明日主要区间料在1.02-1.05% 路透台北2月27日 - 台湾指标10年公债107/2期殖利率周二收盘随美债连 三日走低，交投依旧清淡。交易员指因明天台湾金融市场将逢公众假期休市，而且市场亦静 待美联储主席的讲话。 交易员表示，美国10年公债殖利率从高档区回跌至今，观望气氛仍在，估计若是后续进 一步跌破2.80%，多头气氛会更好。至于台湾的10年公债殖利率亦随美债浮沉，短期恐怕也 难跌破1.0%的关卡。 〞美债(殖利率)虽然有回档，但仍不是很像样的回档。〞一位大型证券商交易员认为。 另外一家大型银行业交易员认为，央行新任总裁杨金龙26日上任后，估计半年内将循以 往既有的宽松货币政策基调。不过下半年以后就不这么确定了，主要是若美国今年再升息四 次，台美利差愈来愈大，下半年央行的利率走向就可能还要再评估。 但目前看来，交易员认为，若是美债和台债殖利率落入较长时间的盘整，则会愈有利多 方。 〞殖利率有弹就买，其实很饥渴的。〞前述大银行交易员说。 他们认为，台债若陷盘整且成交清淡，交易的需求会被压得很低，因流动性不足。此时 赚固定收益利差就变得比较重要，这也是公债买气一直居高不坠的原因之一。 此外交易员也表示，今年第一季公债到期2,180亿台币，但新发行公债金额只有750亿， 这些持券缺口需要被补足。 〞指标券发行金额不够，只能去冷券市场补入，〞一位大型证券商交易员说。 本周全球重要事件有：周二(1500GMT)美联储主席鲍威尔出席众议院金融服务委员会的 半年度货币政策听证会；周日有意大利选举等。 交易员预估，下交易日10年券107/2殖利率主要区间1.02-1.05%。 美国公债收益率周一下滑，因在美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席鲍威尔本周二在 国会就货币政策作半年度证词陈述前，交易商缩减债市空头仓位。指标10年期公债收益率 U S10YT=RR报2.859%，较上周五尾盘跌1个基点。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 10 107/2 -0.15 1.0375% 1.0375-1.0404% 3.0 30 106/11 没有成交 20 106/8 没有成交 10 107/2 1.0375% 5 107/1 没有成交 2 106/7 没有成交 (完) 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (记者 高洁如 审校 乔艳红)