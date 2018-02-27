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February 27, 2018 / 7:31 AM / a day ago

台湾债市：指标10年公债殖利率连三日收低但成交清淡，静待美联储主席讲话

2 分钟阅读

    * 10年指标公债殖利率连三日收低，惟成交仍淡
    * 市场静待美联储主席鲍威尔发言
    * 107/2殖利率明日主要区间料在1.02-1.05%

    路透台北2月27日 - 台湾指标10年公债107/2期殖利率周二收盘随美债连
三日走低，交投依旧清淡。交易员指因明天台湾金融市场将逢公众假期休市，而且市场亦静
待美联储主席的讲话。
    
    交易员表示，美国10年公债殖利率从高档区回跌至今，观望气氛仍在，估计若是后续进
一步跌破2.80%，多头气氛会更好。至于台湾的10年公债殖利率亦随美债浮沉，短期恐怕也
难跌破1.0%的关卡。
    
    〞美债(殖利率)虽然有回档，但仍不是很像样的回档。〞一位大型证券商交易员认为。
    
    另外一家大型银行业交易员认为，央行新任总裁杨金龙26日上任后，估计半年内将循以
往既有的宽松货币政策基调。不过下半年以后就不这么确定了，主要是若美国今年再升息四
次，台美利差愈来愈大，下半年央行的利率走向就可能还要再评估。

    但目前看来，交易员认为，若是美债和台债殖利率落入较长时间的盘整，则会愈有利多
方。
    
    〞殖利率有弹就买，其实很饥渴的。〞前述大银行交易员说。
    
    他们认为，台债若陷盘整且成交清淡，交易的需求会被压得很低，因流动性不足。此时
赚固定收益利差就变得比较重要，这也是公债买气一直居高不坠的原因之一。
    
    此外交易员也表示，今年第一季公债到期2,180亿台币，但新发行公债金额只有750亿，
这些持券缺口需要被补足。
    
    〞指标券发行金额不够，只能去冷券市场补入，〞一位大型证券商交易员说。 
     
    本周全球重要事件有：周二(1500GMT)美联储主席鲍威尔出席众议院金融服务委员会的
半年度货币政策听证会；周日有意大利选举等。
    
    交易员预估，下交易日10年券107/2殖利率主要区间1.02-1.05%。
        
    美国公债收益率周一下滑，因在美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席鲍威尔本周二在
国会就货币政策作半年度证词陈述前，交易商缩减债市空头仓位。指标10年期公债收益率 U
S10YT=RR报2.859%，较上周五尾盘跌1个基点。
       收盘价                     涨跌幅     报价(%)         区间(%)    成交值
 年期    期别                     (基点)                              (亿台币)
   10   107/2                      -0.15     1.0375%  1.0375-1.0404%       3.0
    
  30    106/11                      没有成交
  20     106/8                      没有成交
  10     107/2                       1.0375%
   5     107/1                      没有成交
   2     106/7                      没有成交
 (完)   
    
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 (记者 高洁如
审校 乔艳红)
我们的标准：汤森路透“信任原则”
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