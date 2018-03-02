FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
#世界移动通信大会
#半岛局势
#比特币
#路透调查
#狗年展望
#图片精选
亚洲
March 2, 2018 / 8:07 AM / 2 days ago

台湾债市：指标10年公债殖利率连五跌且成交升温，轧空手气氛转热络

2 分钟阅读

    * 10年指标公债殖利率连五跌，量能略升温
    * 股市下跌，台债轧空手
    * 下周关注20年公债标售
    * 107/2殖利率明日主要区间料在1.01-1.04%

    路透台北3月2日 - 台湾指标10年公债107/2期殖利率周四收盘连五跌，成交略为升温。由于
美债殖利率下跌，气氛转多，空手者进场追券，交投气氛转热络。下周则关注20年公债的标售。
    
    交易员表示，先前美债气氛不佳，但台债殖利率扬升有限。不过全球股市大跌，避险需求进场债市令气氛
转佳后，促使空手不得不进场持券。至于央行总裁杨金龙上日说法显示，央行并不急着更改货币政策，而是营
造持续宽松的环境，此更有助持券信心。
    　　    
    〞今天是轧空手了。〞一位民营银行交易员说。他们认为，先前美债气氛偏空下，殖利率上扬但买盘迟疑
不敢进场，今日确立短期气氛转多，空手者反而进场持券。
    
    另外一家大型公股银行交易员则表示，股市跌幅加重，10年公债殖利率接近1.0%低档后，跌幅稍有收歛。
此外目前10年公债殖利率季线在1.01%，也不易一次跌破，估计在1.01%附近殖利率会暂时休息一下。

    部分交易员也提到，下周还有新一期20年公债的标售，此可能影响殖利率曲线后方定价，进一步影响前端
10年券水位。

    交易员初步认为，此期公债标售可以1.50%做为观察指标，尤其寿险业在今年海外汇损大增情况下，不乏
回头布局20年公债的可能，若真如此，标售殖利率料略偏低于1.50%水位。    
    
    20年公债107/3期将在下周四(8日)标售，13日发行，预计发行金额250亿台币。该期公债发行前交易成交
稀少，利率区间在1.5100-1.5300%。

    交易员预估，下交易日10年券107/2殖利率主要区间1.01-1.04%。
    　
    美国公债收益率周四下跌，10年期美债收益率触及近三周低位，因美国总统特朗普计划对进口钢铝征收关
税，令投资者担忧美国贸易伙伴可能报复，导致消费者成本增加。指标美国10年期公债US10YT=RR收益率报2.8
11%，较周三尾盘下跌约6个基点。   
    
    浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选
    浏览《台湾重要政经日程》，请点选
     收盘价                     涨跌幅     报价(%)         区间(%)    成交值
 年    期别                     (基点)                              (亿台币)
 期                                                                 
 10   107/2                      -2.15     1.0115%  1.0035-1.0200%      32.5
  30    106/11                      没有成交
  20     106/8                      没有成交
  10     107/2                       1.0115%
   5     107/1                       0.6530%
   2     106/7                      没有成交
 (完)     

 (记者 高洁如
审校 曾祥进)
我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below