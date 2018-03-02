台湾债市：指标10年公债殖利率连五跌且成交升温，轧空手气氛转热络

* 10年指标公债殖利率连五跌，量能略升温 * 股市下跌，台债轧空手 * 下周关注20年公债标售 * 107/2殖利率明日主要区间料在1.01-1.04% 路透台北3月2日 - 台湾指标10年公债107/2期殖利率周四收盘连五跌，成交略为升温。由于 美债殖利率下跌，气氛转多，空手者进场追券，交投气氛转热络。下周则关注20年公债的标售。 交易员表示，先前美债气氛不佳，但台债殖利率扬升有限。不过全球股市大跌，避险需求进场债市令气氛 转佳后，促使空手不得不进场持券。至于央行总裁杨金龙上日说法显示，央行并不急着更改货币政策，而是营 造持续宽松的环境，此更有助持券信心。 〞今天是轧空手了。〞一位民营银行交易员说。他们认为，先前美债气氛偏空下，殖利率上扬但买盘迟疑 不敢进场，今日确立短期气氛转多，空手者反而进场持券。 另外一家大型公股银行交易员则表示，股市跌幅加重，10年公债殖利率接近1.0%低档后，跌幅稍有收歛。 此外目前10年公债殖利率季线在1.01%，也不易一次跌破，估计在1.01%附近殖利率会暂时休息一下。 部分交易员也提到，下周还有新一期20年公债的标售，此可能影响殖利率曲线后方定价，进一步影响前端 10年券水位。 交易员初步认为，此期公债标售可以1.50%做为观察指标，尤其寿险业在今年海外汇损大增情况下，不乏 回头布局20年公债的可能，若真如此，标售殖利率料略偏低于1.50%水位。 20年公债107/3期将在下周四(8日)标售，13日发行，预计发行金额250亿台币。该期公债发行前交易成交 稀少，利率区间在1.5100-1.5300%。 交易员预估，下交易日10年券107/2殖利率主要区间1.01-1.04%。 美国公债收益率周四下跌，10年期美债收益率触及近三周低位，因美国总统特朗普计划对进口钢铝征收关 税，令投资者担忧美国贸易伙伴可能报复，导致消费者成本增加。指标美国10年期公债US10YT=RR收益率报2.8 11%，较周三尾盘下跌约6个基点。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 10 107/2 -2.15 1.0115% 1.0035-1.0200% 32.5 30 106/11 没有成交 20 106/8 没有成交 10 107/2 1.0115% 5 107/1 0.6530% 2 106/7 没有成交 (完) (记者 高洁如 审校 曾祥进)