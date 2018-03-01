台湾债市：指标10年公债殖利率连四跌，未来等待标售20年公债结果

* 10年指标公债殖利率连四日收低，低成交反应观望心态 * 等待20年标售公债后料才有新方向 * 107/2殖利率明日主要区间料在1.02-1.05% 路透台北3月1日 - 台湾指标10年公债107/2期殖利率周四收盘连四日下跌 ，低成交量亦反应市场观望的心态，未来料需等待20年标售公债后才有方向。 交易员表示，即便部分人士认为台湾内部或有通膨隐忧，但今日新任总裁杨金龙针对物 价和货币政策有一番讲话认为通膨温和。目前为止央行针对货币市场和汇市操 作仍是〞萧规曹随〞，未有新作法，因此市场先以中性视之。 〞没什么成交，预期10年公债的区间还是在1.0-1.1%，〞一位大型银行交易员认为。他 也表示，目前央行冲销方式如旧，对新任总裁杨金龙发言则先以观望为主。 〞央行说通膨2%以内可以接受，台湾应该至少第三季前不会有升息的可能，〞一位大 型证券商交易员表示。 他也说，央行过去两年来一直讲产出缺口为负且预期扩大中，外界并不清楚央行的产出 缺口预估为何。〞台湾的GDP要够强才会升息，而且现在景气能见度很差，〞他说。 20年公债107/3期将在下周四(8日)标售，13日发行，预计发行金额250亿台币。该期公 债发行前交易成交亦稀，利率在1.5100-1.5300%。 交易员预估，下交易日10年券107/2殖利率主要区间1.02-1.05%。 美国长短债收益率差周三进一步缩窄，美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席鲍威尔周 二对经济的乐观评估，使对联储加速升息押注升温。指标美国10年期公债收益率US10YT=RR 报2.870%，日内下跌近4个基点。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 10 107/2 -0.45 1.0330% 1.0265-1.0340% 2.5 30 106/11 没有成交 20 106/8 没有成交 10 107/2 1.0330% 5 107/1 没有成交 2 106/7 没有成交 (完) (记者 高洁如 审校 林高丽)