FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
#世界移动通信大会
#半岛局势
#比特币
#路透调查
#狗年展望
#图片精选
亚洲
March 1, 2018 / 8:15 AM / a day ago

台湾债市：指标10年公债殖利率连四跌，未来等待标售20年公债结果

2 分钟阅读

    * 10年指标公债殖利率连四日收低，低成交反应观望心态
    * 等待20年标售公债后料才有新方向
    * 107/2殖利率明日主要区间料在1.02-1.05%

    路透台北3月1日 - 台湾指标10年公债107/2期殖利率周四收盘连四日下跌
，低成交量亦反应市场观望的心态，未来料需等待20年标售公债后才有方向。
    
    交易员表示，即便部分人士认为台湾内部或有通膨隐忧，但今日新任总裁杨金龙针对物
价和货币政策有一番讲话认为通膨温和。目前为止央行针对货币市场和汇市操
作仍是〞萧规曹随〞，未有新作法，因此市场先以中性视之。
    
    〞没什么成交，预期10年公债的区间还是在1.0-1.1%，〞一位大型银行交易员认为。他
也表示，目前央行冲销方式如旧，对新任总裁杨金龙发言则先以观望为主。
    
     〞央行说通膨2%以内可以接受，台湾应该至少第三季前不会有升息的可能，〞一位大
型证券商交易员表示。
    
    他也说，央行过去两年来一直讲产出缺口为负且预期扩大中，外界并不清楚央行的产出
缺口预估为何。〞台湾的GDP要够强才会升息，而且现在景气能见度很差，〞他说。
    
    20年公债107/3期将在下周四(8日)标售，13日发行，预计发行金额250亿台币。该期公
债发行前交易成交亦稀，利率在1.5100-1.5300%。
    
    交易员预估，下交易日10年券107/2殖利率主要区间1.02-1.05%。
    
    美国长短债收益率差周三进一步缩窄，美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席鲍威尔周
二对经济的乐观评估，使对联储加速升息押注升温。指标美国10年期公债收益率US10YT=RR
报2.870%，日内下跌近4个基点。
     收盘价                     涨跌幅     报价(%)         区间(%)    成交值
 年    期别                     (基点)                              (亿台币)
 期                                                                 
 10   107/2                      -0.45     1.0330%  1.0265-1.0340%       2.5
    
  30    106/11                      没有成交
  20     106/8                      没有成交
  10     107/2                       1.0330%
   5     107/1                      没有成交
   2     106/7                      没有成交
 (完)     

 (记者 高洁如
审校 林高丽)
我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below