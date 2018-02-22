台湾债市：指标10年公债殖利率随美债扬升，买盘保守观望

路透台北2月22日 - 台湾指标10年公债107/2期殖利率周四随美债扬升，由于美国经济走向乐观，通膨又有起色，推升升息预期，美债殖利率弹升。

他们表示，美债殖利率仍向上爬升未见顶，致令台债买气保守。尽管银行预料仍有高度进场意愿，但目前对价格将有更多要求，今日台债冷券市场的抛售卖压全面出笼，压力大增。

〞冷券从三年到20年卖盘都挂出来，比昨天利率再上一些，卖压大，〞一位大型证券商交易员说。

另一位券商交易主管则表示，目前寿险业抛券洗出获利、银行接手的情况尚未改变，若筹码都由银行接走，可能债市次级交易将渐渐清淡，因为银行若为主要成交者，后续他们多长期持有，较少在次级市场交易。

本地时间，10年公债107/2期殖利率升1.7基点，至1.0730%，成交1.5亿台币；同时间台股加权指数则跌0.59%。交易员预估，今日10年券107/2主要区间在1.06-1.08%。

美国公债收益率周三在震荡交易中上升，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布最近一次会议的会议记录，巩固了随着经济增长提速，今年将进一步升息的预期。尾盘10年期美债收益率报2.957%，为2014年1月以来最高。最新报2.946%，高于周二收盘的2.893%。

最新相关报导链接： --美国债市：公债收益率上涨，因美联储会议记录支持多次升息观点(完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)