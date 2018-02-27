台湾债市：指标10年公债节前观望尚未成交，等待美联储主席讲话

路透台北2月27日 - 台湾指标10年公债107/2期周二开盘后迟未成交。尽管美国公债殖利率略向下，不过周三台湾金融市场将休市，且市场等待美国联邦储备理事会(FED)主席鲍威尔的讲话，观望气氛浓厚。

交易员们表示，台债成交持续阑珊清淡，但美国10年公债殖利率已在3.0%大关前止稳略下行盘整，对台债而言或有利多方，因盘整态势下，多头在仍有孳息收入可做为保护。

〞看来美债会高档整理，所以台债会仍然在这里。〞一位中型证券商交易员说。他们预料美10年期指标公债会在2.75-3.0%的偏高档区间内游走，此对台债影响中性。

周二(GMT 1500)美联储主席鲍威尔出席众议院金融服务委员会的半年度货币政策听证会。

本地时间10:36，指标10年公债107/2期殖利率尚未成交；但冷五年券106/10期殖利率跌1.1基点报0.6400%，成交0.5亿台币；同时间台股加权指数则升0.45%。交易员预估，今日107/2殖利率主要区间在1.03-1.05%。

美国公债收益率周一下滑，因在美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席鲍威尔本周二在国会就货币政策作半年度证词陈述前，交易商缩减债市空头仓位。指标10年期公债收益率报2.859%，较上周五尾盘跌1个基点。

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