台湾债市：指标10年券发行前交易殖利率微收扬，量缩观望明日新债标售

* 106/4R期发行前交易殖利率随美债微扬 * 量缩观望明日新债标售结果指引方向 * 明日106/4R殖利率区间暂看1.00-1.05% 路透台北6月12日 - 台湾指标10年公债106/4期二度增额券殖利率周一随 美债微收扬。交易员称，由于明日10年公债106/4R标售变数当前，带动该券殖利率暂在1.02 %附近量缩盘整，观望新债标售结果气氛浓厚。 他们指出，10年公债106/4期二度增额券至上日空单量为91亿台币，虽已超过该券增额 发行250亿台币的三分之一水准，但有交易商认为部分空单来自原券及首度增额券持有者则 不会积极竞标，为明日标债结果增添变数。 〞殖利率已经下来一大段了，这边会谨慎。〞一大行交易员说。 不过，也有大型公股行库交易员认为，目前106/4期二度增额券殖利率跟现券标售已相 差逾10个基点，没有必要去下空单，预估91亿台币空单应为实质空单将有竞标回补需求，且 下半年台湾央行可望维持利率不变，资金也持续偏多，料此次得标利率可能标低。 台湾央行周二将代财政部标售10年期二度增额公债106/4R期。路透调查 结果显示，106/4R期的得标利率料在1.01-1.05%。此次发行金额暂定250亿台币，周五(16) 日发行。 美国联邦储备理事会(FED)联邦公开市场委员会(FOMC)本周将召开利率政策会议。路透 调查显示，受访的18家初级交易商均预期，美联储在周二及周三(13-14日)会议上，将把隔 夜拆借利率目标区间调高0.25个百分点至1.00-1.25%。 交易员预估，明日五年券106/5殖利率交投区间料在0.70-0.74%；10年指标券106/4R殖 利率区间估在1.00-1.05%。 美国长期公债收益率上周五升至一周高位，因在本周新债标售和美国联邦储备理事会(F ED/美联储)会议前投资者整固头寸。市场普遍预计联储将在会上升息。美国10年期公债US1 0YT=RR尾盘收益率报2.204%，上周四尾盘为2.194%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 106/5 -0.07 0.7095% 0.7095-0.7130% 1.5 10 106/4R +0.17 1.0217% 1.0200-1.0270% 53.5 年 期别 收盘价 期 30 106/6 没有成交 20 106/3 没有成交 10 106/4R 1.0217% 5 106/5 0.7095% 3 105/1 没有成交 2 106/1 没有成交 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选(完) (记者 詹静宜； 审校 林高丽)