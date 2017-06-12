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台湾债市：指标10年券发行前交易殖利率微收扬，量缩观望明日新债标售
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2017年6月12日 / 早上7点39分 / 2 个月内

台湾债市：指标10年券发行前交易殖利率微收扬，量缩观望明日新债标售

路透新闻部

2 分钟阅读

    * 106/4R期发行前交易殖利率随美债微扬
    * 量缩观望明日新债标售结果指引方向
    * 明日106/4R殖利率区间暂看1.00-1.05%

    路透台北6月12日 - 台湾指标10年公债106/4期二度增额券殖利率周一随
美债微收扬。交易员称，由于明日10年公债106/4R标售变数当前，带动该券殖利率暂在1.02
%附近量缩盘整，观望新债标售结果气氛浓厚。
    
    他们指出，10年公债106/4期二度增额券至上日空单量为91亿台币，虽已超过该券增额
发行250亿台币的三分之一水准，但有交易商认为部分空单来自原券及首度增额券持有者则
不会积极竞标，为明日标债结果增添变数。
    
    〞殖利率已经下来一大段了，这边会谨慎。〞一大行交易员说。
    
    不过，也有大型公股行库交易员认为，目前106/4期二度增额券殖利率跟现券标售已相
差逾10个基点，没有必要去下空单，预估91亿台币空单应为实质空单将有竞标回补需求，且
下半年台湾央行可望维持利率不变，资金也持续偏多，料此次得标利率可能标低。
   
    台湾央行周二将代财政部标售10年期二度增额公债106/4R期。路透调查
结果显示，106/4R期的得标利率料在1.01-1.05%。此次发行金额暂定250亿台币，周五(16)
日发行。
    
    美国联邦储备理事会(FED)联邦公开市场委员会(FOMC)本周将召开利率政策会议。路透
调查显示，受访的18家初级交易商均预期，美联储在周二及周三(13-14日)会议上，将把隔
夜拆借利率目标区间调高0.25个百分点至1.00-1.25%。
    
    交易员预估，明日五年券106/5殖利率交投区间料在0.70-0.74%；10年指标券106/4R殖
利率区间估在1.00-1.05%。
    
    美国长期公债收益率上周五升至一周高位，因在本周新债标售和美国联邦储备理事会(F
ED/美联储)会议前投资者整固头寸。市场普遍预计联储将在会上升息。美国10年期公债US1
0YT=RR尾盘收益率报2.204%，上周四尾盘为2.194%。 
       
     收盘价                     涨跌幅     报价(%)         区间(%)    成交值
 年    期别                     (基点)                              (亿台币)
 期                                                                 
  5   106/5                      -0.07     0.7095%  0.7095-0.7130%       1.5
 10  106/4R                      +0.17     1.0217%  1.0200-1.0270%      53.5
    
 年     期别                      收盘价
 期                            
  30     106/6                      没有成交
  20     106/3                      没有成交
  10    106/4R                       1.0217%
   5     106/5                       0.7095%
   3     105/1                      没有成交
   2     106/1                      没有成交
         
    浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选
    浏览《台湾重要政经日程》，请点选(完)              

 (记者 詹静宜； 审校 林高丽)

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