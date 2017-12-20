台湾债市：指标10年券早盘创逾一个月高位，因美债殖利率曲线持续趋陡

路透台北12月20日 - 台湾指标10年公债106/9期殖利率周三早盘弹升，创逾一个月高位。交易商表示，美债殖利率曲线持续趋陡，令近两日筹码已松动的106/9气氛更偏空，但弹升至1.01%标售利率附近略见止稳。

他们指出，昨晚美债与欧债殖利率同步弹升，显示投资人趁殖利率曲线趋平的走势获利了结，台债在外部环境气氛偏空下，自然也无法独善其身，盘中将继续关注殖利率是否扩大弹幅，以及是否引发连锁卖压。

〞(殖利率)打到1.01%有止稳，是因为预料会有长线买盘介入。〞一证券商交易员说。

另一银行交易员则称，昨晚美债的走法有点诡异，后市料将持续牵动国际金融市场走势。目前大家还在观望，盘面成交量虽扩大，但预料当冲成分较多。

他认为，台债是否进一步走空，要看终场106/9殖利率会不会正式弹破1.01%，若如此，代表所有参加标售的买盘都泡水，此将不利于后市表现。

本地时间09:52，10年券106/9殖利率弹1.80基点至1.0080%，成交34亿台币，盘初高见1.0120%，前高为11月17日的1.0190%；台股加权指数涨0.29%。

交易员预估，今日10年券106/9期殖利率成交区间在0.99-1.03%。

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