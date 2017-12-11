台湾债市：指标10年券殖利率小幅收高，观望美联储会议结果

* 106/9殖利率第二日收高，观望美联储会议结果 * 10年公债在殖利率曲线平缓化过程中不易表现 * 106/9殖利率明日区间料在0.95-0.97% 路透台北12月11日 - 台湾10年公债106/9期殖利率周一小幅收高，连续第二日上扬。交易员 表示，美联储政策会议召开在即，且上周五美债对非农就业数据反应有限，令今日台债观望气氛浓厚，呈现量 缩狭幅整理格局。 他们指出，虽然指标10年公债殖利率陷入整理，但台债资金多、筹码少的客观环境没有改变，资金去化需 求依然存在，惟美联储货币政策逐渐正常化也限缩买盘追价意愿。在绝对报酬率为先的操作原则下，中长天期 冷券成交速度加快，殖利率曲线平缓化走势明显。 〞(中长期冷券成交利率)每一天都在跳，因为缺券，今年冒出这一期，明天冒出那一期。〞一证券商交易 员说。 他指出，盘面指标的五年券106/10殖利率虽然上周一度创今年低位，但毕竟美国将持续升息 ，台湾货币政策不可能再进一步宽松，在公债附买回利率(RP)持稳不变下，基于合理养券利差的要求，再将五 年券殖利率压低的机率不高。 证券商交易员认为，10年公债106/9受五年券殖利率不易向下，但中长端冷券却持续走多的相互夹击下， 呈现出走多走空皆不宜的尴尬格局。 另一大型证券商交易员则称，106/9殖利率虽尚未跌破0.95%今年低位，但冷门券长端殖利率频创新低、公 司债发行热络，均显示出买盘有强烈配置需求，因此仍不能排除106/9有再次走多机会，但也因为年底交易商 通常不会积极作价，近期殖利率将难脱狭幅盘整走势。 至于今日稍晚财政部国库署与交易商的年终大会，交易商认为，国库署日前发出的问券，多少反映了对筹 码供应的心态，但实际结果如何，仍要关注最终的讨论结果。 美国公债收益率周五变动不大，盘中走势反复，今日公布的美国就业报告显示11月非农就业岗位增加22.8 万，但平均时薪增幅不及预期。 交易员预估，明日10年期106/9殖利率区间在0.95-0.97%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 10 106/9 +0.32 0.9655% 0.9600-0.9655% 16.5 年 期别 收盘价 期 30 106/11 没有成交 20 106/8 没有成交 10 106/9 0.9655% 5 106/10 没有成交 2 106/7 没有成交 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (完) (记者 董永年; 审校 林高丽)