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台湾债市：指标10年券殖利率小幅收高，观望美联储会议结果
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December 11, 2017 / 6:05 AM / in 2 days

台湾债市：指标10年券殖利率小幅收高，观望美联储会议结果

2 分钟阅读

    * 106/9殖利率第二日收高，观望美联储会议结果
    * 10年公债在殖利率曲线平缓化过程中不易表现
    * 106/9殖利率明日区间料在0.95-0.97%

    路透台北12月11日 - 台湾10年公债106/9期殖利率周一小幅收高，连续第二日上扬。交易员
表示，美联储政策会议召开在即，且上周五美债对非农就业数据反应有限，令今日台债观望气氛浓厚，呈现量
缩狭幅整理格局。
    
    他们指出，虽然指标10年公债殖利率陷入整理，但台债资金多、筹码少的客观环境没有改变，资金去化需
求依然存在，惟美联储货币政策逐渐正常化也限缩买盘追价意愿。在绝对报酬率为先的操作原则下，中长天期
冷券成交速度加快，殖利率曲线平缓化走势明显。
    
    〞(中长期冷券成交利率)每一天都在跳，因为缺券，今年冒出这一期，明天冒出那一期。〞一证券商交易
员说。
    
    他指出，盘面指标的五年券106/10殖利率虽然上周一度创今年低位，但毕竟美国将持续升息
，台湾货币政策不可能再进一步宽松，在公债附买回利率(RP)持稳不变下，基于合理养券利差的要求，再将五
年券殖利率压低的机率不高。
    
    证券商交易员认为，10年公债106/9受五年券殖利率不易向下，但中长端冷券却持续走多的相互夹击下，
呈现出走多走空皆不宜的尴尬格局。
    
    另一大型证券商交易员则称，106/9殖利率虽尚未跌破0.95%今年低位，但冷门券长端殖利率频创新低、公
司债发行热络，均显示出买盘有强烈配置需求，因此仍不能排除106/9有再次走多机会，但也因为年底交易商
通常不会积极作价，近期殖利率将难脱狭幅盘整走势。
    
    至于今日稍晚财政部国库署与交易商的年终大会，交易商认为，国库署日前发出的问券，多少反映了对筹
码供应的心态，但实际结果如何，仍要关注最终的讨论结果。    
    
    美国公债收益率周五变动不大，盘中走势反复，今日公布的美国就业报告显示11月非农就业岗位增加22.8
万，但平均时薪增幅不及预期。
    
    交易员预估，明日10年期106/9殖利率区间在0.95-0.97%。
        
        收盘价                     涨跌幅     报价(%)         区间(%)    成交值
  年期    期别                     (基点)                              (亿台币)
    10   106/9                      +0.32     0.9655%  0.9600-0.9655%      16.5
 
 年     期别                      收盘价
 期                            
  30    106/11                   没有成交
  20     106/8                   没有成交
  10     106/9                    0.9655%
   5    106/10                   没有成交
   2     106/7                   没有成交
    浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选
    浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (完)   

 (记者 董永年; 审校 林高丽)

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