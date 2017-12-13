台湾债市：指标10年券殖利率小幅收高，量能急冻等候美联储指引

* 106/9殖利率收高，急冻观望美联储货币政策 * 若美联储说法偏鹰派，台债弹幅也料有限 * 106/9殖利率明日区间料在0.95-0.98% 路透台北12月13日 - 台湾指标10年公债106/9期殖利率周三随美债小幅收 高，但因市场观望美联储（FED）利率决议交易量急冻。交易员表示，台债因筹码集中优势 表现仍偏强，今晚美联储的说法将牵动后市表现。 他们指出，市场对明年美联储的升息路径尚未有一致性看法，若今晚美联储主席叶伦说 法偏向鹰派，很有可能带动美债殖利率弹升，纵然台债拥有筹码优势，还是会被牵动向上。 〞看(美国)明年升息次数会不会从三次变四次，台湾纵然短期不升息，但台债还是会连 动。〞一票券商交易员说。 他表示，倘若今晚市场解读美联储的说法偏向鹰派，106/9殖利率有机会靠向前次增额 券得标利率0.981%，但预料将有买盘在上方等待承接。 另一证券商交易员则称，虽然美联储货币政策持续正常化，韩国也于日前逾六年来首度 升息，但台湾在产出缺口仍不见收敛下，短期似乎还感受不到升息的压力。 他认为，台债虽有资金宽松、筹码供给偏少的题材支持，但因有美国升息等外部不利因 素的影响，短期殖利率应该只会在区间内狭幅整理。 美国联邦储备理事会(FED/美联储)在周三将结束为期两日政策会议，美联储主席叶伦也 将举行记者会。交易员普遍预期会将利率上调至1.25-1.5%。 交易员预估，明日10年期106/9殖利率区间在0.95-0.98%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 10 106/9 +0.49 0.9633% 0.9600-0.9633% 7.5 年 期别 收盘价 期 30 106/11 没有成交 20 106/8 没有成交 10 106/9 0.9633% 5 106/10 没有成交 2 106/7 没有成交 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (完) (记者 董永年; 审校 张喜良)