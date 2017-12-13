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#亚洲
December 13, 2017 / 6:03 AM / 2 days ago

台湾债市：指标10年券殖利率小幅收高，量能急冻等候美联储指引

2 分钟阅读

    * 106/9殖利率收高，急冻观望美联储货币政策
    * 若美联储说法偏鹰派，台债弹幅也料有限
    * 106/9殖利率明日区间料在0.95-0.98%

    路透台北12月13日 - 台湾指标10年公债106/9期殖利率周三随美债小幅收
高，但因市场观望美联储（FED）利率决议交易量急冻。交易员表示，台债因筹码集中优势
表现仍偏强，今晚美联储的说法将牵动后市表现。
    
    他们指出，市场对明年美联储的升息路径尚未有一致性看法，若今晚美联储主席叶伦说
法偏向鹰派，很有可能带动美债殖利率弹升，纵然台债拥有筹码优势，还是会被牵动向上。
    
    〞看(美国)明年升息次数会不会从三次变四次，台湾纵然短期不升息，但台债还是会连
动。〞一票券商交易员说。
    
    他表示，倘若今晚市场解读美联储的说法偏向鹰派，106/9殖利率有机会靠向前次增额
券得标利率0.981%，但预料将有买盘在上方等待承接。
    
    另一证券商交易员则称，虽然美联储货币政策持续正常化，韩国也于日前逾六年来首度
升息，但台湾在产出缺口仍不见收敛下，短期似乎还感受不到升息的压力。
    
    他认为，台债虽有资金宽松、筹码供给偏少的题材支持，但因有美国升息等外部不利因
素的影响，短期殖利率应该只会在区间内狭幅整理。
    
    美国联邦储备理事会(FED/美联储)在周三将结束为期两日政策会议，美联储主席叶伦也
将举行记者会。交易员普遍预期会将利率上调至1.25-1.5%。    
    
    交易员预估，明日10年期106/9殖利率区间在0.95-0.98%。
        
        收盘价                     涨跌幅     报价(%)         区间(%)    成交值
  年期    期别                     (基点)                              (亿台币)
    10   106/9                      +0.49     0.9633%  0.9600-0.9633%       7.5
 
 年     期别                      收盘价
 期                            
  30    106/11                   没有成交
  20     106/8                   没有成交
  10     106/9                    0.9633%
   5    106/10                   没有成交
   2     106/7                   没有成交
    浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选
    浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (完)   

 (记者 董永年; 审校 张喜良)

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