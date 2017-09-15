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台湾债市：指标10年券殖利率微收跌中止连四升，标债结果符合预期
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2017年9月15日 / 上午9点07分 / 1 个月内

台湾债市：指标10年券殖利率微收跌中止连四升，标债结果符合预期

2 分钟阅读

    * 指标10年公债殖利率微收跌
    * 午间标债结果符合市场预期
    * 下周关注美国及台湾利率决议
    * 106/9殖利率下周区间料在0.95-1.05%

    路透台北9月15日 - 台湾指标10年公债106/9期发行前交易殖利率周五微收跌，中止连四日升势。交易员表示，尽管美国指标10年公债殖利率攀升，但朝鲜(北韩)再度发射导弹飞越日本及午间新债标售结果符合预期，皆带动106/9殖利率小幅走低，后续关注国际债市进一步动向。
    
    他们指出，台湾央行下周四(21日)虽有第三季底全体理监事会议，但估计通膨温和、经济成长产出缺口又偏大的情况下，央行今年升息机会很小；但仍须留意央行总裁彭淮南会后记者会谈话内容。
    
    交易员普遍预期，台湾央行今年虽不可能升息，但明年下半年还是有可能，不过还是要视经济复苏的力道是否足够；否则政策加薪虽有带头作用，但毕竟不是需求升高拉动，不会形成向上循环。
    
    〞目前台债仍受国际债市牵引，除了美债，还要观察下周FOMC的基调如何。〞一位大型证券商交易员说。
    
    美国联邦储备理事会(FED)的联邦公开市场委员会(FOMC)将于下周二(19日)展开为期两日的政策会议，并将于下周三由美联储主席叶伦举行记者会并宣布利率决议。
   
    另有位大型证券商交易员认为，目前经济复苏的脚步温和，估计美国缩表和升息的动作取向都将会缓慢进行，不致打压复苏脚步或惊扰市场。而日前英国因通膨上扬使央行有升息可能，全球通膨情况也需注意。此外，区域政治的干扰变数目前影响虽已渐小，但须关注。
    
    台湾央行午间表示，财政部委托标售的10年期公债106/9期得标利率在1.009%。该结果符合路透调查预估的0.99-1.01%，较上次标售的10年公债106/4R得标利率1.0150%走低0.6基点。    
 
    美国公债收益率周四攀升，两年期公债收益率触及七周峰值，因国内消费者物价以七个月来最快速度攀升，再度激发市场押注美联储年内将进行第三次升息。指标10年期公债收益率触及三周峰值2.225%，后回落至2.197%，较周三尾盘上扬0.2个基点。
    
    交易员预估，下周10年券106/9期公债发行前交易殖利率交易区间料在0.95-1.05%，而五年期公债106/5殖利率区间则预料在0.66-0.71%。        
       
       收盘价                     涨跌幅     报价(%)          区间(%)    成交值
 年期    期别                     (基点)                               (亿台币)
    5   106/5                      -0.30     0.6855%   0.6855-0.6902%       2.0
   10   106/9                      -0.35     0.9945%   0.9920-1.0040%      72.5
 年期   期别                     报价(%)
   30   106/6                      没有成交
   20   106/8                        1.5850
   10   106/9                        0.9945
    5   106/5                        0.6855
    2   106/7                      没有成交
 (完)    

 (记者 高洁如/詹静宜；审校 张喜良)

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