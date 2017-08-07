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台湾债市：指标10年券殖利率微收高，交投清淡观望美债指引
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2017年8月7日 / 早上7点18分 / 6 天内

台湾债市：指标10年券殖利率微收高，交投清淡观望美债指引

路透新闻部

2 分钟阅读

    * 106/4期殖利率微收高中止连二日跌势
    * 台债交投清淡后续观望美债进一步指引
    * 明日10年券106/4殖利率区间估在1.03-1.07%

    路透台北8月7日 - 台湾指标10年公债106/4期殖利率周一从一个月低位回
升，中止连两日跌势。交易员表示，由于美国7月就业岗位增幅优于预期，带动台债跟进美
债殖利率小幅走高，惟交投清淡，料主流券殖利率暂难跳脱既有区间整理，观望美债释出进
一步指引。
    
    他们指出，因美联储下次升息时点尚未明朗，短线台债尽可能跟随美债区间偏多盘整，
只不过近日106/4殖利率接近区间下缘，且在追价力道有限下，殖利率稍有反弹微扬的压力
，后续仍以美债马首是瞻。
    
    “现在又没降息，殖利率还压这么低，让人感觉很不舒服。”一位大型寿险交易员说。
    
    一位大型银行交易员也提到，目前对台债殖利率表现并不认同，且券源又不多，因此资
金改作其他配置，包括国际板债券、国外股债等，对台债市场收益率比较有所要求，让台债
流动性变差。
    
    另位大型证券交易员则称，短线银行间较青睐10年公债区间来回操作，使106/4殖利率
暂难脱离银行间买卖盘设定区间，令交易商操作变得比较迟疑，交投也因此转趋淡静。
    
    交易员认为，资金行情令台债陷入胶着，并暂先反应美债利多，惟台债殖利率已靠向区
间低位，须严防美债殖利率弹升的风险，并留意美国下半周公布初请失业金人数、消费者物
价指数(CPI)等数据。
    
    交易员预估，明日10年公债106/4期殖利率区间料在1.03-1.07%；五年公债106/5期A06
105=TWO殖利率区间估在0.72-0.77%。
     
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    浏览《台湾重要政经日程》，请点选  
          
     收盘价                     涨跌幅     报价(%)         区间(%)    成交值
 年    期别                     (基点)                              (亿台币)
 期                                                                 
  5   106/5         +1.29     0.7369%  0.7330-0.7369%       4.5
 10   106/4                      +1.28     1.0408%  1.0340-1.0408%      20.5
 
 年       期别                        收盘价
 期                            
  30     106/6                      没有成交
  20     106/3                      没有成交
  10     106/4                       1.0408%
   5     106/5                       0.7369%
   2     106/7                      没有成交
 (完)         
   

 (记者 詹静宜； 审校 林高丽)

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