台湾债市：指标10年券殖利率微收高，交投清淡观望美债指引

* 106/4期殖利率微收高中止连二日跌势 * 台债交投清淡后续观望美债进一步指引 * 明日10年券106/4殖利率区间估在1.03-1.07% 路透台北8月7日 - 台湾指标10年公债106/4期殖利率周一从一个月低位回 升，中止连两日跌势。交易员表示，由于美国7月就业岗位增幅优于预期，带动台债跟进美 债殖利率小幅走高，惟交投清淡，料主流券殖利率暂难跳脱既有区间整理，观望美债释出进 一步指引。 他们指出，因美联储下次升息时点尚未明朗，短线台债尽可能跟随美债区间偏多盘整， 只不过近日106/4殖利率接近区间下缘，且在追价力道有限下，殖利率稍有反弹微扬的压力 ，后续仍以美债马首是瞻。 “现在又没降息，殖利率还压这么低，让人感觉很不舒服。”一位大型寿险交易员说。 一位大型银行交易员也提到，目前对台债殖利率表现并不认同，且券源又不多，因此资 金改作其他配置，包括国际板债券、国外股债等，对台债市场收益率比较有所要求，让台债 流动性变差。 另位大型证券交易员则称，短线银行间较青睐10年公债区间来回操作，使106/4殖利率 暂难脱离银行间买卖盘设定区间，令交易商操作变得比较迟疑，交投也因此转趋淡静。 交易员认为，资金行情令台债陷入胶着，并暂先反应美债利多，惟台债殖利率已靠向区 间低位，须严防美债殖利率弹升的风险，并留意美国下半周公布初请失业金人数、消费者物 价指数(CPI)等数据。 交易员预估，明日10年公债106/4期殖利率区间料在1.03-1.07%；五年公债106/5期A06 105=TWO殖利率区间估在0.72-0.77%。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 106/5 +1.29 0.7369% 0.7330-0.7369% 4.5 10 106/4 +1.28 1.0408% 1.0340-1.0408% 20.5 年 期别 收盘价 期 30 106/6 没有成交 20 106/3 没有成交 10 106/4 1.0408% 5 106/5 0.7369% 2 106/7 没有成交 (完) (记者 詹静宜； 审校 林高丽)