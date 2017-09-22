台湾债市：指标10年券殖利率收低，因朝鲜危机升温且预期央行仍宽松

* 10年券殖利率收低，结束连四日弹升 * 朝鲜危机升温且预期央行料仍宽松 * 第四季发债符合预期，下周新五年券登场 * 下周106/9殖利率区间料在1.00-1.03% 路透台北9月22日 - 台湾指标10年公债106/9期殖利率周五收低，结束连四日弹升走势。交易员表示，因朝鲜(北韩)称可能考虑在太平洋进行氢弹试验，且预期央行货币政策料仍宽松。 财政部今日也宣布第四季计划发行1,000亿台币公债，交易员指出，计划与市场预期一致，下周新五年券就将展开发行前交易，市场交投重心也将自106/9转向新券。 〞朝鲜事件有提高避险需求，但除非失控，否则市场免疫力已愈来愈高。〞一位证券商交易员说。 另一证券商交易员则表示，除了朝鲜危机，昨日央行总裁彭淮南强调实质利率水准已为正数，加上产出缺口有扩大趋势，等于暗示不但近期看不到升息机会，要升恐怕得等到明年稍晚。 虽然今日殖利率回落，不过交易员也指出，106/9仍面临不易跌破1.009%得标利率的压力。 前述交易员认为，本周美联储暗示第四季仍将升息，市场解读偏向鹰派，显示全球主要央行货币政策仍朝缓慢转紧的方向前进，在此环境下，国际债市殖利率料无法再像过去般持稳在偏低位置。 他强调，纵然央行总裁彭淮南的态度偏鸽派，但台湾也不可能逆势降息。且展望明年，国库发债量较今年增加，再加上央行总裁继任人选的不确定性等题材，也让10年期公债殖利率难以回到1.00%以下。 台湾财政部周五表示，今年第四季将发行1,000亿台币甲类公债，并取消原定12月要发行的182天期国库券，第四季国库券改为必要时发行；而第四季首期公债为五年期公债，金额250亿台币。 台湾央行上日理监事会议决议维持政策利率不变，这也是央行重贴现率连续五季维持于1.375%原水准；同时，央行总裁彭淮南并称，目前的货币政策的基调为〞适度宽松〞。 交易员预估，下周10年券106/9期公债殖利率交易区间料在1.00-1.03%，而五年期公债106/5殖利率区间则预料在0.70-0.72%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 106/5 -2.40 0.7060% 0.7050-0.7225% 25.0 10 106/9 -2.19 1.0150% 1.0096-1.0300% 73.0 年期 期别 报价(%) 30 106/6 没有成交 20 106/8 没有成交 10 106/9 1.0150 5 106/5 0.7060 2 106/7 没有成交 (完) (记者 董永年; 审校 张喜良)