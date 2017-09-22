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台湾债市：指标10年券殖利率收低，因朝鲜危机升温且预期央行仍宽松
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2017年9月22日 / 早上6点54分 / 1 个月内

台湾债市：指标10年券殖利率收低，因朝鲜危机升温且预期央行仍宽松

2 分钟阅读

    * 10年券殖利率收低，结束连四日弹升
    * 朝鲜危机升温且预期央行料仍宽松
    * 第四季发债符合预期，下周新五年券登场
    * 下周106/9殖利率区间料在1.00-1.03%

    路透台北9月22日 - 台湾指标10年公债106/9期殖利率周五收低，结束连四日弹升走势。交易员表示，因朝鲜(北韩)称可能考虑在太平洋进行氢弹试验，且预期央行货币政策料仍宽松。
    
    财政部今日也宣布第四季计划发行1,000亿台币公债，交易员指出，计划与市场预期一致，下周新五年券就将展开发行前交易，市场交投重心也将自106/9转向新券。
    
     〞朝鲜事件有提高避险需求，但除非失控，否则市场免疫力已愈来愈高。〞一位证券商交易员说。
    
    另一证券商交易员则表示，除了朝鲜危机，昨日央行总裁彭淮南强调实质利率水准已为正数，加上产出缺口有扩大趋势，等于暗示不但近期看不到升息机会，要升恐怕得等到明年稍晚。
    
    虽然今日殖利率回落，不过交易员也指出，106/9仍面临不易跌破1.009%得标利率的压力。
    
    前述交易员认为，本周美联储暗示第四季仍将升息，市场解读偏向鹰派，显示全球主要央行货币政策仍朝缓慢转紧的方向前进，在此环境下，国际债市殖利率料无法再像过去般持稳在偏低位置。
    
    他强调，纵然央行总裁彭淮南的态度偏鸽派，但台湾也不可能逆势降息。且展望明年，国库发债量较今年增加，再加上央行总裁继任人选的不确定性等题材，也让10年期公债殖利率难以回到1.00%以下。
    
    台湾财政部周五表示，今年第四季将发行1,000亿台币甲类公债，并取消原定12月要发行的182天期国库券，第四季国库券改为必要时发行；而第四季首期公债为五年期公债，金额250亿台币。
    
    台湾央行上日理监事会议决议维持政策利率不变，这也是央行重贴现率连续五季维持于1.375%原水准；同时，央行总裁彭淮南并称，目前的货币政策的基调为〞适度宽松〞。
    
    交易员预估，下周10年券106/9期公债殖利率交易区间料在1.00-1.03%，而五年期公债106/5殖利率区间则预料在0.70-0.72%。   
       
       收盘价                     涨跌幅     报价(%)          区间(%)    成交值
 年期    期别                     (基点)                               (亿台币)
    5   106/5                      -2.40     0.7060%   0.7050-0.7225%      25.0
   10   106/9                      -2.19     1.0150%   1.0096-1.0300%      73.0
 年期   期别                     报价(%)
   30   106/6                      没有成交
   20   106/8                      没有成交
   10   106/9                        1.0150
    5   106/5                        0.7060
    2   106/7                      没有成交
 (完)    

 (记者 董永年; 审校 张喜良)

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