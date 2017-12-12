台湾债市：指标10年券殖利率收低，明年公债发行有利筹码稳定

* 106/9殖利率收低，对明年公债发行中性偏多解读 * 美联储货币政策决议公布前，不脱狭幅整理走势 * 106/9殖利率明日区间料在0.95-0.965% 路透台北12月12日 - 台湾10年公债106/9期殖利率周二收低。交易员表示，市场解读明年公债发行展望有利于筹码持续稳定，但美联储货币政策会议的变数，也让交易商追价意愿低落，成交量并未有效放大。 他们指出，昨日公债交易商大会的讨论内容，感觉明年发债的架构与今年类似，虽然有前瞻计划的发债需求，但预料要等到下半年才会产生。不过明年公债到期主要集中在第一季，因此筹码集中优势的条件在上半年还不至于改变。 〞对明年发债中性略偏多看待，但还是要留意外部变数。〞一证券商交易员说。 他指出，明年公债到期量逾3,800亿台币，但光是第一季的到期量就有2,200亿，届时配置需求将有利于殖利率稳在相对低位。 三位熟悉情况的消息人士周一表示，台湾财政部当日下午召开交易商大会商议明年发债计划，会中财政部国库署长阮清华提到明年公债发行规模初估4,000亿台币，前瞻预算则估1,000亿台币，因此明年发债规模最多5,000亿台币。 另一银行交易员则称，虽然国库署在昨日的会议提及，明年因应前瞻预算的发债量估约1,000亿台币，但因预算执行的不确定性相当高，整体发债规模顶多5,000亿台币，对筹码稳定影响有限。 〞明年的发债量有点小，持续巩固筹码的优势。〞他说。 交易商表示，在适度反应明年发债展望的题材后，关注重点重回美联储的货币政策决议，预料在结果宣布前，殖利率将狭幅盘整。 市场普遍预计，美联储将在本周加息，并可能上调美国经济预估，因近期公布了一系列强劲的数据。联邦基金利率期货走势显示，市场认为3月加息的机率约为60%。 交易员预估，明日10年期106/9殖利率区间在0.95-0.965%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 10 106/9 -0.71 0.9584% 0.9562-0.9650% 38.5 年 期别 收盘价 期 30 106/11 没有成交 20 106/8 没有成交 10 106/9 0.9584% 5 106/10 没有成交 2 106/7 没有成交 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (完) (记者 董永年; 审校 张喜良)