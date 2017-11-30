台湾债市：指标10年券殖利率收创一周新高，因美债偏空及韩国升息

* 106/9R殖利率从波段低位反弹至一周新高 * 因美债殖利率上日收高及韩国央行升息 * 106/9R殖利率明日主区间料在0.98-1.01% 路透台北11月30日 - 台湾指标10年公债106/9R期发行前交易殖利率周四从波段低位反弹收升至一周新高。交易员表示，美债殖利率上日收高、韩国央行升息等利空消息，引领106/9R殖利率开高走高触及1%整数关卡，后续观望美债指引进一步方向。 他们指出，目前台债盘势未脱区间整理格局，只是暂且消化美债偏空消息，短线料106/9R殖利率续升幅度有限，下周二106/9R标售前料续在区间内狭幅盘整。 〞美债偏弱，台债殖利率会缓步上移，现在没有大幅上扬的条件。〞一大型银行交易员说。 今日106/9R殖利率收至日高1.00%，此前收盘高位为11月22日的1.0060%。 另位证券交易员也称，尽管106/9R殖利率弹升但仍在区间内整理，毕竟长端冷券殖利率仍微幅往下，及短线券源需求仍大过供给；除非美国指标10年公债殖利率升破2.5%，台债才会突破现有区间。 他们认为，106/9期公债二度增额券上日空单量微升至53亿台币，空单量能仍旧偏少，因下周二该券标售变数尚未厘清，料该券续在既有区间内窄幅波动，目前交投清淡暂难带动该券走出盘整格局。 交易员预估，明日106/9R期发行前交易殖利率区间料在0.98-1.01%；而五年期公债106/10期殖利率则在0.65-0.67%。 台湾加权股价指数周四爆巨量收跌1.43%，掼破10,600点大关并创近八周新低。台币兑美元今日则在30元上下整理。 韩国央行周四升息，为逾六年来首次，但指称对就业市场及其他不确定因素存有疑虑，淡化了市场对进一步升息的预期。 美债收益率周三大多上涨，受助于美联储(FED)主席叶伦对经济发表乐观讲话，以及数据显示第三季美国经济增速快于预期。10年期和30年期公债收益率攀升至两周高位；10年期公债升至2.376%，周二则收在2.337%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 10 106/9R +1.70 1.0000% 0.9918-1.0000% 45.0 年 期别 收盘价 期 30 106/11 没有成交 20 106/8 没有成交 10 106/9R 1.0000% 5 106/10 没有成交 2 106/7 没有成交 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (完) (记者 詹静宜；审校 张喜良)