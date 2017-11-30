FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
台湾债市：指标10年券殖利率收创一周新高，因美债偏空及韩国升息
频道
专题
焦点：比特币暂停在纪录高位下方 年内与11月分别涨915%和55%
比特币
焦点：比特币暂停在纪录高位下方 年内与11月分别涨915%和55%
调查：英退谈判出现进展迹象 无序退欧机率下滑--分析师
深度分析
调查：英退谈判出现进展迹象 无序退欧机率下滑--分析师
全球钢铁过剩产能谁之过？ 中国与美国看法难有交集
国际财经
全球钢铁过剩产能谁之过？ 中国与美国看法难有交集
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#亚洲
2017年11月30日 / 早上6点49分 / 1 天前

台湾债市：指标10年券殖利率收创一周新高，因美债偏空及韩国升息

2 分钟阅读

    * 106/9R殖利率从波段低位反弹至一周新高
    * 因美债殖利率上日收高及韩国央行升息
    * 106/9R殖利率明日主区间料在0.98-1.01%

    路透台北11月30日 - 台湾指标10年公债106/9R期发行前交易殖利率周四从波段低位反弹收升至一周新高。交易员表示，美债殖利率上日收高、韩国央行升息等利空消息，引领106/9R殖利率开高走高触及1%整数关卡，后续观望美债指引进一步方向。

    他们指出，目前台债盘势未脱区间整理格局，只是暂且消化美债偏空消息，短线料106/9R殖利率续升幅度有限，下周二106/9R标售前料续在区间内狭幅盘整。
    
    〞美债偏弱，台债殖利率会缓步上移，现在没有大幅上扬的条件。〞一大型银行交易员说。
            
    今日106/9R殖利率收至日高1.00%，此前收盘高位为11月22日的1.0060%。
    
    另位证券交易员也称，尽管106/9R殖利率弹升但仍在区间内整理，毕竟长端冷券殖利率仍微幅往下，及短线券源需求仍大过供给；除非美国指标10年公债殖利率升破2.5%，台债才会突破现有区间。

    他们认为，106/9期公债二度增额券上日空单量微升至53亿台币，空单量能仍旧偏少，因下周二该券标售变数尚未厘清，料该券续在既有区间内窄幅波动，目前交投清淡暂难带动该券走出盘整格局。 
    
    交易员预估，明日106/9R期发行前交易殖利率区间料在0.98-1.01%；而五年期公债106/10期殖利率则在0.65-0.67%。 
    
    台湾加权股价指数周四爆巨量收跌1.43%，掼破10,600点大关并创近八周新低。台币兑美元今日则在30元上下整理。
 
    韩国央行周四升息，为逾六年来首次，但指称对就业市场及其他不确定因素存有疑虑，淡化了市场对进一步升息的预期。
    
    美债收益率周三大多上涨，受助于美联储(FED)主席叶伦对经济发表乐观讲话，以及数据显示第三季美国经济增速快于预期。10年期和30年期公债收益率攀升至两周高位；10年期公债升至2.376%，周二则收在2.337%。 
        
        收盘价                     涨跌幅     报价(%)         区间(%)    成交值
  年期    期别                     (基点)                              (亿台币)
    10  106/9R                      +1.70     1.0000%  0.9918-1.0000%      45.0
 
 年     期别                      收盘价
 期                            
  30    106/11                   没有成交
  20     106/8                   没有成交
  10    106/9R                    1.0000%
   5    106/10                   没有成交
   2     106/7                   没有成交
          
    浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选
    浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (完)   

 (记者 詹静宜；审校 张喜良)

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below