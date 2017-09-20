台湾债市：指标10年券殖利率收创近一个月高位，美债偏空引发停损卖压

* 106/9停损卖压出笼，但买盘也逢高承接 * 关注今晚美联储会议结论，对后市偏保守 * 明日106/9殖利率区间料在1.00-1.05% 路透台北9月20日 - 台湾指标10年公债106/9期殖利率周三第三日收高，创近一个月高位。 交易员表示，因近期美债走势偏空，令106/9弹破得标利率后引发停损卖压，但逢弹也吸引买盘承接，收盘时 明显脱离高位。 交易员指出，台债殖利率经过修正后，市场关注焦点将拉回今晚美联储利率会议、明日台湾央行理监事会 议以及周五财政部的第四季发债计画，后市并将随美债波动。 〞106/9之前利率有点低，现在就是随美债适度反弹修正。〞一位证券商交易员说。 另一票券商交易员则称，美联储政策会议的不确定性影响短多信心，今日交易商杀出套牢筹码后，有吸引 买盘逢高承接。因一般预料，台湾央行今年料仍维持货币政策适度宽松，不会随主要央行转向鹰派。 前述证券商交易员认为，虽然台债殖利率尾盘见回稳，但因明年国库发债量将较今年增加，宽松资金追逐 稀少筹码的题材料将改变，再加上全球主要央行货币政策逐渐转紧，对于未来台债走势的看法会比较保守。 票券商交易员表示，就技术面观察，106/9的月线虽仍偏多，但周线走势偏空，未来多方操作会比较辛苦 ，行情也将趋于震荡。 今日106/9期殖利率收高0.40基点报1.024%，前高为8月22日的1.034%。上周五标售的得标利率在1.009%。 交易员预估，明日10年券106/9期公债殖利率交易区间料在1.00-1.05%，而五年期公债106/5 殖利率区间则预料在0.71-0.75%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 106/5 +0.85 0.7285% 0.7210-0.7380% 24.0 10 106/9 +0.40 1.0240% 1.0201-1.0380% 98.5 年期 期别 报价(%) 30 106/6 没有成交 20 106/8 没有成交 10 106/9 1.0240 5 106/5 0.7285 2 106/7 没有成交 (完) (记者 董永年; 审校 乔艳红)