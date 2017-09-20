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台湾债市：指标10年券殖利率收创近一个月高位，美债偏空引发停损卖压
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2017年9月20日 / 早上6点38分 / 1 个月前

台湾债市：指标10年券殖利率收创近一个月高位，美债偏空引发停损卖压

2 分钟阅读

    * 106/9停损卖压出笼，但买盘也逢高承接
    * 关注今晚美联储会议结论，对后市偏保守
    * 明日106/9殖利率区间料在1.00-1.05%

    路透台北9月20日 - 台湾指标10年公债106/9期殖利率周三第三日收高，创近一个月高位。
交易员表示，因近期美债走势偏空，令106/9弹破得标利率后引发停损卖压，但逢弹也吸引买盘承接，收盘时
明显脱离高位。
    
    交易员指出，台债殖利率经过修正后，市场关注焦点将拉回今晚美联储利率会议、明日台湾央行理监事会
议以及周五财政部的第四季发债计画，后市并将随美债波动。
    
     〞106/9之前利率有点低，现在就是随美债适度反弹修正。〞一位证券商交易员说。
    
    另一票券商交易员则称，美联储政策会议的不确定性影响短多信心，今日交易商杀出套牢筹码后，有吸引
买盘逢高承接。因一般预料，台湾央行今年料仍维持货币政策适度宽松，不会随主要央行转向鹰派。
    
    前述证券商交易员认为，虽然台债殖利率尾盘见回稳，但因明年国库发债量将较今年增加，宽松资金追逐
稀少筹码的题材料将改变，再加上全球主要央行货币政策逐渐转紧，对于未来台债走势的看法会比较保守。
    
    票券商交易员表示，就技术面观察，106/9的月线虽仍偏多，但周线走势偏空，未来多方操作会比较辛苦
，行情也将趋于震荡。   
    
    今日106/9期殖利率收高0.40基点报1.024%，前高为8月22日的1.034%。上周五标售的得标利率在1.009%。
    
    交易员预估，明日10年券106/9期公债殖利率交易区间料在1.00-1.05%，而五年期公债106/5
殖利率区间则预料在0.71-0.75%。        
       
       收盘价                     涨跌幅     报价(%)          区间(%)    成交值
 年期    期别                     (基点)                               (亿台币)
    5   106/5                      +0.85     0.7285%   0.7210-0.7380%      24.0
   10   106/9                      +0.40     1.0240%   1.0201-1.0380%      98.5
 年期   期别                     报价(%)
   30   106/6                      没有成交
   20   106/8                      没有成交
   10   106/9                        1.0240
    5   106/5                        0.7285
    2   106/7                      没有成交
 (完)    

 (记者 董永年; 审校 乔艳红)

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