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台湾债市：指标10年券殖利率收创逾两周高位，担忧美联储态度偏鹰派
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#亚洲
2017年9月19日 / 早上7点06分 / 1 个月内

台湾债市：指标10年券殖利率收创逾两周高位，担忧美联储态度偏鹰派

2 分钟阅读

    * 国际债市仍偏空，担忧美联储态度偏鹰派
    * 下季发债五年券可能先登场，106/9料转冷
    * 明日106/9殖利率区间料在1.00-1.04%

    路透台北9月19日 - 台湾指标10年公债106/9期发行前交易殖利率周二收高，创逾两周高位
。交易员表示，主要受国际债市表现仍偏空，以及对美联储货币政策前景预期保守以对。
    
    交易员并指出，周五财政部也要公布第四季发债计划，预料新五年券很快就要登场，届时市场交投重心可
能会从106/9转向五年券，这也让部分持券者先行调节。
    
     〞大家想看（美联储主席）叶伦有什么新想法，态度会不会鹰一点。〞一位证券商交易员说。
    
    另一位大型证券商交易员也预期，若是美联储释出较先前更加鹰派的想法，今年债市多头行情可能就此结
束。为了规避风险，不排除有交易商先行调整部位，以降低持券风险。
    
    他并指出，除了央行的货币政策风险外，本周五财政部也要公布第四季发债计画，预料新一期五年券将首
先上场，由于106/9的筹码相对集中，标完后较无波动空间，交易商料将等候新五年券开始发行前交易再行进
场操作。
    
    前述证券商交易员指出，美债仍是牵动台债走势的主因，美国指标10年期公债收益率近期已
弹到接近2.23-2.24%百日均线附近，预料先陷入整理等候美联储主席叶伦的谈话，若是政策会议后美债殖利率
仍向上，那么台债就会跟着再出现一波修正走势。
    
    大型证券商交易员认为，今日106/9殖利率已经弹逾标债成本，接下来就要考验持券者的信心，将观察是
否会引发多杀多走势，不过10年券此前在1.04-1.05%盘整许久，因此再弹空间料有限。
    
    今日106/9期发行前交易殖利率收高1.5基点报1.0200%，前高为4日的1.0220%。上周五标售的得标利率在1
.009%。
    
    交易员预估，明日10年券106/9期公债发行前交易殖利率交易区间料在1.00-1.04%，而五年期公债106/5A
06105=TWO殖利率区间则预料在0.70-0.74%。        
       
       收盘价                     涨跌幅     报价(%)          区间(%)    成交值
 年期    期别                     (基点)                               (亿台币)
    5   106/5         +1.75     0.7200%   0.7045-0.7200%      22.0
   10   106/9                      +1.50     1.0200%   1.0036-1.0200%      65.0
 年期   期别                     报价(%)
   30   106/6                        1.7610
   20   106/8                      没有成交
   10   106/9                        1.0200
    5   106/5                        0.7200
    2   106/7                      没有成交
 (完)    

 (记者 董永年; 审校 乔艳红)

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