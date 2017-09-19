台湾债市：指标10年券殖利率收创逾两周高位，担忧美联储态度偏鹰派

* 国际债市仍偏空，担忧美联储态度偏鹰派 * 下季发债五年券可能先登场，106/9料转冷 * 明日106/9殖利率区间料在1.00-1.04% 路透台北9月19日 - 台湾指标10年公债106/9期发行前交易殖利率周二收高，创逾两周高位 。交易员表示，主要受国际债市表现仍偏空，以及对美联储货币政策前景预期保守以对。 交易员并指出，周五财政部也要公布第四季发债计划，预料新五年券很快就要登场，届时市场交投重心可 能会从106/9转向五年券，这也让部分持券者先行调节。 〞大家想看（美联储主席）叶伦有什么新想法，态度会不会鹰一点。〞一位证券商交易员说。 另一位大型证券商交易员也预期，若是美联储释出较先前更加鹰派的想法，今年债市多头行情可能就此结 束。为了规避风险，不排除有交易商先行调整部位，以降低持券风险。 他并指出，除了央行的货币政策风险外，本周五财政部也要公布第四季发债计画，预料新一期五年券将首 先上场，由于106/9的筹码相对集中，标完后较无波动空间，交易商料将等候新五年券开始发行前交易再行进 场操作。 前述证券商交易员指出，美债仍是牵动台债走势的主因，美国指标10年期公债收益率近期已 弹到接近2.23-2.24%百日均线附近，预料先陷入整理等候美联储主席叶伦的谈话，若是政策会议后美债殖利率 仍向上，那么台债就会跟着再出现一波修正走势。 大型证券商交易员认为，今日106/9殖利率已经弹逾标债成本，接下来就要考验持券者的信心，将观察是 否会引发多杀多走势，不过10年券此前在1.04-1.05%盘整许久，因此再弹空间料有限。 今日106/9期发行前交易殖利率收高1.5基点报1.0200%，前高为4日的1.0220%。上周五标售的得标利率在1 .009%。 交易员预估，明日10年券106/9期公债发行前交易殖利率交易区间料在1.00-1.04%，而五年期公债106/5A 06105=TWO殖利率区间则预料在0.70-0.74%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 106/5 +1.75 0.7200% 0.7045-0.7200% 22.0 10 106/9 +1.50 1.0200% 1.0036-1.0200% 65.0 年期 期别 报价(%) 30 106/6 1.7610 20 106/8 没有成交 10 106/9 1.0200 5 106/5 0.7200 2 106/7 没有成交 (完) (记者 董永年; 审校 乔艳红)