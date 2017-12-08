台湾债市：指标10年券殖利率收扬中止连五跌，随美债反弹并消化调节卖需

* 106/9R殖利率微收扬中止连五跌 * 随美债反弹并暂且消化调节卖需 * 106/9R殖利率下周区间料在0.94-1.00% 路透台北12月8日 - 台湾10年公债106/9R期殖利率周五微收扬，中止连五日收跌。交易员 表示，由于近期106/9R殖利率跌幅已深，且美国指标10年公债殖利率上日收高，带动该券殖利率微扬，关注稍 晚美国非农就业报告及下周欧美利率决策。 他们指出，下周国际债市变数较多，且时序渐靠向年底，交易商多倾向持盈保泰，操作较趋保守，至于下 周FOMC会议，市场虽赌定美国再行升息，但仍留意会后记者会，企图从中寻找美国明年升息步调的蛛丝马迹， 同时下周也关注欧洲央行利率决策。 〞快年底了，交投会慢慢变淡，追价意愿也不会积极。〞一大型银行交易员说。 另位大型证券交易员也称，随着106/9R标售利多大致去化，该券殖利率探向今年盘中新低0.95%时交投氛 围转趋近关情怯，而目前市场虽赌定下周美国升息，但欧美议息会后记者会仍有变数，将使交投转趋谨慎，观 望欧美议息决议变数厘清。 稍晚美国将公布非农就业报告将攸关后续美联储议息决策。路透调查显示，经济学家预计，11月非农就业 岗位增加20万，10月为急增26.1万。 美联储联邦公开市场委员会(FOMC)自下周二(12日)起开始为期两天的利率政策会议，并将于周三宣布利率 决议并发布声明，美联储主席叶伦也将举行记者会。分析师表示，美国联邦基金利率期货走势暗示，市场预期 美联储将在这次会议上加息的机率为100%。 此外，市场也关注下周一财政部国库署与交易商年终大会商讨明年度公债发行议题，主要讨论10年公债期 别是否改为一档原始发行、一档增额发行，以及单期发债金额的合适性。 台湾股市周五收扬0.41%至10,398.62点，中止第三日下跌；本周收跌1.9%，连续两周共跌455.47点。[.TW CN] 美国较长期公债收益率周四上涨，因风险意愿增强，削减美国公债的避险吸引力。投资者卖出较长期公债 ，因美国公债收益率曲线在本周稍早收窄至逾十年最窄水准。10年美国公债收益率微跌收报2.376 %，上日则在2.330%。 交易员预估，下周10年期106/9R殖利率区间在0.94-1.00%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 10 106/9R +0.73 0.9623% 0.9600-0.9688% 50.0 年 期别 收盘价 期 30 106/11 没有成交 20 106/8 没有成交 10 106/9R 0.9623% 5 106/10 没有成交 2 106/7 没有成交 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (完) (记者 詹静宜；审校 曾祥进)